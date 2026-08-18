গৌরনদীতে মাদ্রাসা শিক্ষককে বেঁধে বাসায় ডাকাতি

বরিশালের গৌরনদীতে প্রবাসীর বসতবাড়িতে ডাকাতির রেশ কাটতে না কাটতেই এবার এক মাদ্রাসা শিক্ষকের ঘরে ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে।
সোমবার (১৭ আগস্ট) দিবাগত রাত ৩টার দিকে গৌরনদী পৌরসভার কাসেমাবাদ-গেরাকুল গ্রামের মধ্যবর্তী এলাকার বাসিন্দা আনোয়ার হোসেন বেপারীর বসতঘরে এ ঘটনা ঘটে।
ভুক্তভোগী আল-হেলাল একাডেমির শিক্ষক আনোয়ার হোসেন জানান, সোমবার দিবাগত রাত আনুমানিক ৩টার দিকে ৫-৬ জনের একদল সশস্ত্র ডাকাত বসতঘরের দরজা ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করে। একপর্যায়ে ডাকাতেরা তাকে ও তার ছেলেকে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে বেঁধে ফেলে। এরপর ঘরে তল্লাশি চালিয়ে সাড়ে চার আনা স্বর্ণ, একটি রূপার চেইন, নগদ ৭ হাজার টাকা এবং মোবাইলসহ মূল্যবান মালামাল লুট করে নিয়ে যায়। তবে মোবাইল নিয়ে গেলেও ভেতরের সিম কার্ডটি খুলে রেখে যায় ডাকাতেরা। মঙ্গলবার বিকেল সাড়ে ৪টায় এ প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ভুক্তভোগী আনোয়ার হোসেন লিখিত অভিযোগ দেওয়ার জন্য থানায় অবস্থান করছিলেন।
ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে গৌরনদী মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. তারিক হাসান রাসেল জানান, খবর পেয়ে পুলিশ ইতোমধ্যেই ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। এ ঘটনায় প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।
উল্লেখ্য, এর আগে গত ১৪ আগস্ট দিবাগত রাতে উপজেলার পূর্ব বেজহার গ্রামের সৌদি প্রবাসী খোকন হালদারের ঘরে ঢুকে তার স্ত্রী ও কন্যার গলায় রামদা ধরে সর্বস্ব লুট করে নেয় একদল ডাকাত। সেই ঘটনার আমেজ কাটতে না কাটতেই ফের এই ডাকাতির ঘটনায় এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।
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