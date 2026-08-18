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১৮ August ২০২৬ Tuesday ৮:৩৫:৩৯ PM
হিজলায় পাওনা টাকা না দেওয়ায় স্ত্রীকে কু*প্রস্তাব- প্রতিবাদে মারধর
নিজস্ব প্রতিনিধি:
পাওনা টাকা আদায়ের জের ধরে বরিশালের হিজলা উপজেলায় গতকাল রবিবার এক ব্যক্তিকে মারধর করা হয়েছে । এ ঘটনায় থানায় অভিযোগ করা হয়েছে ।
আহত ব্যক্তির নাম জয়নাল বাঘা । তিনি উপজেলার মেমানিয়া ইউনিয়নে ০৮ নং চরমেমানিয়া গ্রামের আঃ রশিদ বাঘার ছেলে । তিনি পেশায় একজন জেলে । দুই দিন ধরে তিনি হিজলা ৫০ শয্যা বিশিষ্ট স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন ।
আহত জয়নাল বাঘা বলেন, পাওনা টাকা আদায় নিয়ে মেমানিয়া গ্রামের ইমাম বাঘার ছেলে নাজমুল বাঘা (২৬) ও সাইফুল বাঘা (২০) রবিবার দুপুরে আমার স্ত্রী কে কুপ্রস্তাব দেয়। আমি বাঁধা দিলে আমার মাথায় ছুরি দিয়ে আঘাত করেন,লাঠি দিয়ে পিটিয়ে আমার পা ভেঙ্গে দেয় ।
আহত জয়নাল বাঘার স্ত্রী জানান, সংসারের অভাবের জন্য আমার স্বামী জয়নাল বাঘা, নাজমুল বাঘার নিকট থেকে ১৫ হাজার টাকা সুদের উপর আনেন। তিনি সুদসহ ৩৫ হাজার টাকা পরিশোধ করেন। পাওনা টাকার জন্য তিনবার নাজমুল বাঘা আমাকে শারীরিক সম্পর্কের জন্য কুপ্রস্তাব দেন। পরে বিষয়টি আমার স্বামীকে জানালে তিনি প্রতিবাদ করলে নাজমুল ও তার ভাই ছুরি দিয়ে কুপিয়ে আমার স্বামীকে আহত করেন। আমরা গরীব মানুষ, এর সঠিক বিচার চাই।
এ ঘটনায় বিবাদী নাজমুল বাঘার সাথে কথা বলার জন্য চেষ্টা করেলেও যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি।
হিজলা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোঃ সোলায়মান জানান, আহত জয়নাল বাঘা বাদী হয়ে একটি অভিযোগ দিয়েছেন । এ ঘটনায় একজন কর্মকর্তাকে আইনি প্রক্রিয়া শুরু করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।
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