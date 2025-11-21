Current Bangladesh Time
নেছারাবাদে ভূমিকম্পে দুলে ওঠে ঘরবাড়ি, আতঙ্কে স্থানীয়রা
২১ November ২০২৫
নেছারাবাদে ভূমিকম্পে দুলে ওঠে ঘরবাড়ি, আতঙ্কে স্থানীয়রা

নেছারাবাদ (পিরোজপুর) প্রতিনিধি:

পিরোজপুরের নেছারাবাদে বড় ধরনের ভূমিকম্পে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। আজ শুক্রবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে কয়েক সেকেন্ড স্থায়ী এই ভূমিকম্প অনুভূত হয়। আচমকা কম্পনে ঘরবাড়ি দুলে ওঠায় ভয় পেয়ে ঘর থেকে ছুটে বের হয়ে আসে অনেকেই। 

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, গেল ১০ বছরে দেশের বিভিন্ন স্থানে ভূমিকম্প অনুভূত হলেও নেছারাবাদে এত জোরে কম্পন বহুদিন অনুভূত হয়নি। স্বল্প সময়ের এই কম্পন মানুষের মধ্যে তৈরি করেছে আতঙ্ক ও শঙ্কা। 

বলদিয়া ইউনিয়নের কালাইয়ান্তরি গ্রামের মো. আতিকুল ইসলাম বলেন, ‘আমি বাসা থেকে বের হচ্ছিলাম। এমন সময় দালানঘর জোরে কেঁপে ওঠে। ভয় পেয়ে আঁতকে উঠেছিলাম।’ 

জগৎপট্টি গ্রামের আসাদুজ্জামান হিরু বলেন, ‘আমি বাসার সামনে বসা ছিলাম। হঠাৎ কাঠের ঘর মড়মড়িয়ে শব্দ করে কাঁপতে থাকে। ছোট বাচ্চাদের নিয়ে দ্রুত বাইরে বেরিয়ে আসি। গত ১০ বছরে এত বড় ভূমিকম্প দেখিনি।’

স্বরূপকাঠি পৌরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডের শাহনাজ চৌধুরী বলেন, ‘সকালে ছেলেকে নিয়ে বাইরে কাপড় শুকাচ্ছিলাম। হঠাৎ দেখি ঘরবাড়ি দুলছে। বুঝতে বাকি ছিল না যে ভূমিকম্প হচ্ছে। ছেলেকে জড়িয়ে ধরে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। ভয়ে ভেতরটা কেঁপে উঠছিল।’ 

হঠাৎ এই ভূমিকম্প স্থানীয় বাসিন্দাদের উদ্বিগ্ন করে তুললেও এখন পর্যন্ত কোনো ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি। পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণে রয়েছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। 

প্রসঙ্গত, আজ রাজধানী ঢাকাসহ সারা দেশে প্রবল ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। ইউজিএসের তথ্যমতে, রিখটার স্কেলে এর মাত্রা ছিল ৫.৫। আজ শুক্রবার সকাল ১০টা ৩৮ মিনিটে ভূমিকম্প আঘাত হানে। এর উৎপত্তিস্থল ছিল ঘোড়াশাল থেকে ৭ কিলোমিটার দূরে।

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
