নলছিটিতে ৩৫ পিস ইয়াবাসহ দুই যুবক গ্রেপ্তার

ঝালকাঠির নলছিটিতে জেলা গোয়েন্দা শাখা (ডিবি) পুলিশের বিশেষ অভিযানে ৩৫ পিস ইয়াবা ট্যাবলেটসহ দুই যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। রোববার (৪ জানুয়ারি) বিকেল সাড়ে পাঁচটার দিকে নলছিটি থানাধীন রানাপাশা ইউনিয়নের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের চর কাঠিপাড়া এলাকায় অভিযান পরিচালনা করা হয়।
গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন এফ এম ইমন হোসেন (১৯), পিতা এফ এম কামাল হোসেন এবং মো. মোস্তফা ফকির (২১), পিতা আব্দুস ছত্তার ফকির। উভয়ই নলছিটি উপজেলার ভেরনবাড়িয়া গ্রামের বাসিন্দা।
ডিবি সূত্রে জানা গেছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এসআই (নিরস্ত্র) মো. আলমগীর হোসেনের নেতৃত্বে জেলা গোয়েন্দা শাখার একটি দল বিকেল ৫টার দিকে ঘটনাস্থলে পৌঁছে অভিযান চালায়। এ সময় নুপুর বেগম নামের এক নারীর বসতবাড়ির সামনে কাঁচা রাস্তার ওপর থেকে দুই যুবককে আটক করা হয়।
উপস্থিত সাক্ষীদের সামনে দেহ তল্লাশি চালিয়ে ইমন হোসেনের পরিহিত প্যান্টের সামনের ডান পকেট থেকে সাদা পলিথিনে মোড়ানো ৩৫ পিস হালকা গোলাপি রঙের ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়। বিকেল ৫টা ১৫ মিনিটে জব্দ তালিকা প্রস্তুত করা হয়।
পুলিশ জানিয়েছে, গ্রেপ্তারকৃতদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। জেলা গোয়েন্দা শাখা নিশ্চিত করেছে, মাদকবিরোধী অভিযান অব্যাহত থাকবে এবং এমন ধরনের অপরাধ দমন করার প্রতি তারা সতর্ক।
বিশ্লেষকরা মনে করছেন, এই ধরনের অভিযান স্থানীয় যুব সমাজকে মাদক থেকে দূরে রাখার পাশাপাশি আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।
