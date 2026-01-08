গৌরনদীতে খালে ধসে পড়ল লোহার সেতু, যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন
গৌরনদী ((বরিশাল) প্রতিনিধি:
বরিশালের গৌরনদী উপজেলায় গাছবোঝাই একটি ঠেলাগাড়িসহ পুরোনো আয়রন সেতু ধসে পড়ে একজন আহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আশপাশের কয়েকটি এলাকার মানুষের চলাচল সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে গেছে।
বৃহস্পতিবার (৮ জানুয়ারি) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে গৌরনদী উপজেলার বার্থী ইউনিয়নের কটকস্থল গ্রামের চুন্নু সরদারের বাড়ির সামনে অবস্থিত লোহার সেতুতে এ ঘটনা ঘটে।
স্থানীয়রা জানান, দীর্ঘদিন ধরে জরাজীর্ণ অবস্থায় থাকা সেতুটি দিয়ে ভারী গাছবোঝাই একটি ঠেলাগাড়ি পার হওয়ার সময় হঠাৎ ব্রিজের একাংশ ভেঙে খালে পড়ে যায়। এতে গাছসহ ঠেলাগাড়িটি পানিতে তলিয়ে যায়।
দুর্ঘটনার সময় সেতু পার হওয়ার চেষ্টা করলে আরিফ নামের এক যুবক আহত হন। তাকে স্থানীয়ভাবে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে।
সেতুটি ভেঙে পড়ায় ওই এলাকার স্কুল-কলেজ ও মাদ্রাসার শিক্ষার্থী, মসজিদের মুসল্লি এবং সাধারণ মানুষের চলাচলে চরম দুর্ভোগ সৃষ্টি হয়েছে। বিকল্প কোনো সড়ক না থাকায় প্রতিদিনের যাতায়াত কার্যত বন্ধ হয়ে পড়েছে।
বার্থী ইউনিয়ন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক মো. চুন্নু সরদার জানান, সেতুটির দুরবস্থা সম্পর্কে তিনি আগেই গাছ ক্রেতা মাসুদ সরদারকে সতর্ক করেছিলেন। অন্য পথ দিয়ে গাছ পরিবহনের অনুরোধ জানানো হলেও তা উপেক্ষা করে পুরোনো ব্রিজ দিয়েই গাছ নেওয়ার সময় দুর্ঘটনাটি ঘটে।
তিনি আরও অভিযোগ করেন, ঘটনার পরপরই গাছবোঝাই ঠেলাগাড়ির চালক, শ্রমিক এবং গাছ ক্রেতা মাসুদ সরদার গাছ ফেলে রেখে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যান।
এ বিষয়ে গৌরনদী উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) মো. ইব্রাহীম বলেন, দুর্ঘটনার খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের ঘটনাস্থলে পাঠানো হয়েছে। জনসাধারণের চলাচলে যেন কোনো ধরনের ভোগান্তি না হয়, সে জন্য বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে এবং স্থায়ী সমাধানের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।
