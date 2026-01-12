ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শহীদ ওসমান হাদি হত্যার বিচারের দাবিতে বরিশালে ‘আজাদী মার্চ’ কর্মসূচি পালন করছে ছাত্র-জনতা।
কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে সোমবার (১২ জানুয়ারি) দুপুর ২টায় নগরীর সদর রোডের অশ্বিনী কুমার হলের সামনে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা জমায়েত হতে শুরু করেন। এরপর সেখান থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে ‘আজাদী মার্চ’ শুরু হয়।
আন্দোলনকারীরা বিভিন্ন ধরনের মোটরযানে করে অংশ নেন।প্ল্যাকার্ড হাতে তারা নানা স্লোগান দিতে থাকেন।
আন্দোলনকারীরা অভিযোগ করেন, দীর্ঘদিন পেরিয়ে গেলেও হাদি হত্যার সঙ্গে জড়িতদের গ্রেপ্তার করতে বর্তমান সরকার ব্যর্থ হয়েছে। বিভিন্ন আশ্বাস দেওয়া সত্ত্বেও হত্যাকারীদের এখনো বিচারের আওতায় আনা হয়নি।
তারা আরও জানান, দ্রুত সময়ের মধ্যে হত্যার সঙ্গে জড়িতদের আইনের আওতায় আনা না হলে আরও কঠোর কর্মসূচি নেওয়া হবে।
এ কর্মসূচির অংশ হিসেবে একটি মিছিল বের হয়। মিছিলটি সদর রোড থেকে শুরু হয়ে জেলখানার মোড়, বাজার রোড, চকবাজার, গির্জা মহল্লা, লঞ্চঘাটসহ নগরীর প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে নতুল্লাবাদে গিয়ে শেষ হয়। সেখান সংক্ষিপ্ত সমাবেশের মাধ্যমে আজকের কর্মসূচি সমাপ্ত করে শিক্ষার্থীরা।
