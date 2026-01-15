বাকেরগঞ্জে দায়ের আঘাতে আহত বিড়াল, থানায় অভিযোগ

বরিশালের বাকেরগঞ্জে একটি বিড়ালকে আহত করার অভিযোগ উঠেছে এক নারীর বিরুদ্ধে। এ ঘটনায় থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।
অভিযোগ সূত্রে জানা গেছে, গত ১১ জানুয়ারি রাত আটটার দিকে প্রতিবেশী মৃত চেরাগালী মৃধার পুত্র আইউব মৃধা (৫০) ও তার স্ত্রী নাসিমা বেগম (৪০) ওই গৃহবধূ তানিয়া বেগমের (২৮) পোষা বিড়ালকে লাঠি দিয়ে আঘাত করলে বিড়ালটি মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। এ সময়ে বিড়ালটিকে হত্যার উদ্দেশে দা দিয়ে কোপ দিলে দায়ের অপর পিঠে লেগে বিড়ালটির ডান পাশের পিছনের পা ভেঙে যায়। এ নিয়ে প্রতিবাদ করলে আইউব মৃধা অকথ্য ভাষায় গালাগালা করে ও দেখে নেওয়ার হুমকি দেয় তানিয়া বেগমকে।
পরে বিড়ালটিকে উদ্ধার করে উপজেলা প্রাণিসম্পদ হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। এ ঘটনায় সোমবার (১২ জানুয়ারি) তানিয়া বেগম বাকেরগঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে বুধবার সরেজমিন গিয়ে তদন্ত করে থানা পুলিশ।
উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডা. মো. সালেহ আল রেজা বলেন, কাঠ অথবা লোহার রডের আঘাতে আহত একটি বিড়ালকে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। বিড়ালটির সেরে উঠতে বেশ কিছু দিন লাগবে।
স্থানীয়রা জানায়, গত বছরে তানিয়ার আরও একটি পোষা বিড়াল কুঠার দিয়ে হত্যা করে আইউব মৃধা। পরে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের মাধ্যমে তা সমাধান করেন।
অভিযোগের বিষয়ে বাকেরগঞ্জ থানার উপপরিদর্শক তদন্তকারী কর্মকর্তা রাজু আহমেদ বলেন একটি পোষা বিড়ালকে আহতের ঘটনায় এক নারী লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন। ওই অভিযোগের ভিত্তিতে বুধবার সরজমিনে গিয়েছি ,তদন্ত চলমান রয়েছে। সত্যতা পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
