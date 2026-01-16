Current Bangladesh Time
Friday January ১৬, ২০২৬ ৫:১৪ PM
Barisal News
Latest News
Home » পটুয়াখালী » বাউফল » পটুয়াখালী-২ বাউফল: পোস্টাল ভোটার ২ হাজার ৫০৮ জন
১৬ January ২০২৬ Friday ৩:৩৬:৫০ PM
Print this E-mail this

পটুয়াখালী-২ বাউফল: পোস্টাল ভোটার ২ হাজার ৫০৮ জন

বাউফল (পটুয়াখালী) প্রতিনিধি:


আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটে পটুয়াখালী-২ (বাউফল) সংসদীয় আসনে মোট পোস্টাল ভোটার নিবন্ধন হয়েছে ২ হাজার ৫০৮ জন। এর মধ্যে ২ হাজার ৭৫ জন পুরুষ ভোটার ও ৪৩৩ জন নারী ভোটার। নির্বাচন কমিশনের (ইসি) ওয়েবসাইট সুত্রে এই তথ্য জানা গেছে।
উপজেলা নির্বাচন কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে প্রবাসী বাংলাদেশিদের পাশাপাশি নির্বাচনি দায়িত্বে নিয়োজিত এবং নিজ ভোটার এলাকার বাইরে অবস্থানরত সরকারি চাকরিজীবীরা ‘পোস্টাল ভোট বিডি’ অ্যাপের মাধ্যমে এই নিবন্ধন সম্পন্ন করেছেন।
নিবন্ধিত ভোটারদের ঠিকানায় ডাকযোগে জাতীয় নির্বাচনের জন্য প্রতীক সংবলিত ব্যালট পেপার এবং গণভোটের জন্য গোলাপি রঙের আরও একটি ব্যালট পেপার পাঠাবে নির্বাচন কমিশন। পাঠানো নিয়মাবলি অনুসরণ করে ভোট প্রদান শেষে সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং কর্মকর্তার ঠিকানায় ডাকযোগে ব্যালট পাঠিয়ে দেবে। ১২ ফেব্রুয়ারী ভোট গ্রহণের সময় শেষ হলে বিকেল সাড়ে ৪টায় রিটার্নিং কর্মকর্তার দপ্তরে এজেন্টদের উপস্থিতিতে এসব ব্যালটের ভোট গণনা করা হবে।
মালয়শিয়া প্রবাসী বাউফল উপজেলার কাছিপাড়া গ্রামের মাঈনুদ্দিন মীর মোহাম্মদ বলেন, ‘এবারের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নিজের পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দেওয়ার জন্য আমেরিকা থেকে পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে আমি অনলাইনে নিবন্ধন করেছি। প্রবাসে থেকেও দেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়ে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এতে করে আমাদের মতো প্রবাসীরাও দেশের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে মতামত দেওয়ার সুযোগ পাচ্ছে। বাংলাদেশ সরকারের এই যুগোপযোগী ও প্রশংসনীয় উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই।

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
শেয়ার করতে ক্লিক করুন:

আমাদের বরিশাল ডটকম -এ প্রকাশিত/প্রচারিত কোনো সংবাদ, তথ্য, ছবি, আলোকচিত্র, রেখাচিত্র, ভিডিওচিত্র, অডিও কনটেন্ট কপিরাইট আইনে পূর্বানুমতি ছাড়া ব্যবহার করা যাবে না।
(মন্তব্যে প্রকাশিত মত মন্তব্যকারীর একান্তই নিজস্ব। amaderbarisal.com-এর সম্পাদকীয় অবস্থানের সঙ্গে এসব অভিমতের মিল আছেই এমন হবার কোনো কারণ নেই। মন্তব্যকারীর বক্তব্যের বিষয়বস্তু বা এর যথার্থতা নিয়ে amaderbarisal.com কর্তৃপক্ষ আইনগত বা অন্য কোনো ধরনের কোনো দায় নেবে না।)
১১ দলীয় জোটে থাকছে না ইসলামী আন্দোলন
দীর্ঘ ২০ বছর পর বরিশালে আসছেন তারেক রহমান
ছাত্রলীগ নেতা মইন তুষার ঢাকা থেকে আটক
বরিশাল বিভাগের ভোটের মাঠে বিএনপির চার বিদ্রোহী
জিয়াউল আহসানের বিচার শুরু

সাম্প্রতিক সংবাদসমূহ

Recent: Mayor Hiron Barisal
Recent: Barisal B M College
Recent: Tender Terror
Kuakata News

© সর্বস্বত্ব স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত
আমাদের বরিশাল ২০০৬-২০২০

প্রকাশক ও নির্বাহী সম্পাদক: মোয়াজ্জেম হোসেন চুন্নু, সম্পাদক: রাহাত খান
৪৬১ আগরপুর রোড (নীচ তলা), বরিশাল-৮২০০।
ফোন : ০৪৩১-৬৪৫৪৪, ই-মেইল: hello@amaderbarisal.com

 
 
 