পটুয়াখালী-২ বাউফল: পোস্টাল ভোটার ২ হাজার ৫০৮ জন

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটে পটুয়াখালী-২ (বাউফল) সংসদীয় আসনে মোট পোস্টাল ভোটার নিবন্ধন হয়েছে ২ হাজার ৫০৮ জন। এর মধ্যে ২ হাজার ৭৫ জন পুরুষ ভোটার ও ৪৩৩ জন নারী ভোটার। নির্বাচন কমিশনের (ইসি) ওয়েবসাইট সুত্রে এই তথ্য জানা গেছে। উপজেলা নির্বাচন কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে প্রবাসী বাংলাদেশিদের পাশাপাশি নির্বাচনি দায়িত্বে নিয়োজিত এবং নিজ ভোটার এলাকার বাইরে অবস্থানরত সরকারি চাকরিজীবীরা ‘পোস্টাল ভোট বিডি’ অ্যাপের মাধ্যমে এই নিবন্ধন সম্পন্ন করেছেন। নিবন্ধিত ভোটারদের ঠিকানায় ডাকযোগে জাতীয় নির্বাচনের জন্য প্রতীক সংবলিত ব্যালট পেপার এবং গণভোটের জন্য গোলাপি রঙের আরও একটি ব্যালট পেপার পাঠাবে নির্বাচন কমিশন। পাঠানো নিয়মাবলি অনুসরণ করে ভোট প্রদান শেষে সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং কর্মকর্তার ঠিকানায় ডাকযোগে ব্যালট পাঠিয়ে দেবে। ১২ ফেব্রুয়ারী ভোট গ্রহণের সময় শেষ হলে বিকেল সাড়ে ৪টায় রিটার্নিং কর্মকর্তার দপ্তরে এজেন্টদের উপস্থিতিতে এসব ব্যালটের ভোট গণনা করা হবে। মালয়শিয়া প্রবাসী বাউফল উপজেলার কাছিপাড়া গ্রামের মাঈনুদ্দিন মীর মোহাম্মদ বলেন, ‘এবারের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নিজের পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দেওয়ার জন্য আমেরিকা থেকে পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে আমি অনলাইনে নিবন্ধন করেছি। প্রবাসে থেকেও দেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়ে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এতে করে আমাদের মতো প্রবাসীরাও দেশের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে মতামত দেওয়ার সুযোগ পাচ্ছে। বাংলাদেশ সরকারের এই যুগোপযোগী ও প্রশংসনীয় উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই।
