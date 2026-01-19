Current Bangladesh Time
Tuesday January ২০, ২০২৬ ৫:২২ AM
Barisal News
Latest News
Home » পটুয়াখালী » বাউফল » ক্ষমতার পেছনে দৌড়ানো ফরজ নয়, ঈমান রক্ষাই মুসলমানের জন্য ফরজ-ছারছীনার পীর ছাহেব।
১৯ January ২০২৬ Monday ৬:০৩:৫২ PM
Print this E-mail this

ক্ষমতার পেছনে দৌড়ানো ফরজ নয়, ঈমান রক্ষাই মুসলমানের জন্য ফরজ-ছারছীনার পীর ছাহেব।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি:

আমীরে হিযবুল্লাহ ছারছীনা শরীফের পীর ছাহেব আলহাজ্ব হযরত মাওলানা মুফতি শাহ্ আবু নছর নেছারুদ্দীন আহমদ হুসাইন (মা.জি.আ.) বলেছেন- একজন মুসলমানের জন্য ফরজ হলো ঈমান নিয়ে বেঁচে থাকা এবং ঈমান নিয়ে মৃত্যুবরণ করা। “ঈমান বেঁচে থাকলে, সব বাঁচবে, কিন্তু ঈমান হারালে সব কিছু ক্ষতিগ্রস্থ হবে।” দুনিয়ার কোনো লাভ-লোকসান ঈমান নষ্ট হওয়ার চেয়ে বড় হতে পারে না। ইসলাম মানুষকে প্রথমে তার ঈমান ও আক্বীদা রক্ষার নির্দেশ দেয়।

পীর ছাহেব কেবলা আরও বলেন- বর্তমানে মুসলমানদের জন্য কঠিন পরীক্ষার সময় যাচ্ছে। চারদিক থেকে নানা মতবাদ, স্বার্থান্বেষী ও বিভ্রান্তিকর প্রচারণা মুসলমানদের ঈমানকে আঘাত করছে। রাষ্ট্রক্ষমতা, নির্বাচন বা রাজনৈতিক স্বার্থের নামে যদি কাউকে এমন পথে হাঁটতে হয়, যেখানে দ্বীনের মৌলিক আদর্শ ক্ষতিগ্রস্থ হয়, তবে সে পথ পরিহার করাই একজন মুমিন মুসলমানের দায়িত্ব। মুসলমানের দায়িত্ব হলো হক ও বাতিল চেনা। যিনি মানুষকে আল্লাহ ও রাসূল (সাঃ) এর পথ থেকে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে, তার আহ্বানে সাড়া দেওয়া উচিত হবে না। সে আহ্বান রাজনীতি, ক্ষমতা কিংবা আবেগের মোড়কে এলেও। সেখানে গেলে যদি ঈমান হারানোর ঝুঁকি থাকে। এমন ব্যক্তি বা শক্তির পেছনে ছুটলে পথভ্রষ্টতার দিকে নিয়ে যায়। সর্বোপরি আমাদের সকলের মনে রাখতে হবে, “ক্ষমতার পেছনে দৌড়ানো ফরজ নয়, ঈমান রক্ষাই মুসলমানের জন্য ফরজ।”

১৮ জানুয়ারি রবিবার পটুয়াখালী জেলার বাউফল উপজেলার ঐতিহাসিক পাবলিক মঠে উপজেলা জমইয়াতে হিযবুল্লাহর আয়োজিত ঈছালে ছাওয়াব মাহফিলে গভীর রাতে আখেরী মুনাজাতপূর্ব আলোচনায় হযরত পীর ছাহেব কেবলা একথা বলেন।

মাহফিলে ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলীর উপর আলোচনা করেন- বাংলাদেশ জমইয়াতে হিযবুল্লাহর সিনিয়র নায়েবে আমীর আলহাজ্ব হযরত মাওলানা শাহ্ আবু বকর মোহাম্মদ ছালেহ নেছারুল্লাহ, বাংলাদেশ জমইয়াতে হিযবুল্লাহর সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা মোঃ হেমায়েত বিন তৈয়্যেব, হযরত পীর ছাহেব কেবলার সফরসঙ্গী মাওলানা মোহেব্বুল্লাহ আল মাহমুদ প্রমূখ।

পরিশেষে দেশ, জাতি ও মুসলিম উম্মাহর শান্তি ও সার্বিক কল্যাণ কামনা করে হযরত পীর ছাহেব কেবলা আখেরী মুনাজাত পরিচালনা করেন। এ সময় আমীন আমীন ক্রন্দনের ধ্বনীতে আকাশ বাতাস ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে।

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
শেয়ার করতে ক্লিক করুন:

আমাদের বরিশাল ডটকম -এ প্রকাশিত/প্রচারিত কোনো সংবাদ, তথ্য, ছবি, আলোকচিত্র, রেখাচিত্র, ভিডিওচিত্র, অডিও কনটেন্ট কপিরাইট আইনে পূর্বানুমতি ছাড়া ব্যবহার করা যাবে না।
(মন্তব্যে প্রকাশিত মত মন্তব্যকারীর একান্তই নিজস্ব। amaderbarisal.com-এর সম্পাদকীয় অবস্থানের সঙ্গে এসব অভিমতের মিল আছেই এমন হবার কোনো কারণ নেই। মন্তব্যকারীর বক্তব্যের বিষয়বস্তু বা এর যথার্থতা নিয়ে amaderbarisal.com কর্তৃপক্ষ আইনগত বা অন্য কোনো ধরনের কোনো দায় নেবে না।)
বরিশালে বাড়ছে রোটা ভাইরাসের প্রকোপ : আক্রান্তদের অর্ধেকই শিশু
ইতিহাসের সেরা নির্বাচন উপহার দেবে প্রশাসন: বরিশাল জেলা প্রশাসক
‘হ্যাঁ’ ভোটের মাধ্যমে কাউকে ফ্যাসিবাদী হতে দেয়া যাবে না:পিরোজপুরে উপদেষ্টা ফরিদা
বরিশালে প্রতিদিন ৯টি ডিভোর্স, বিচ্ছেদের আবেদনে এগিয়ে নারীরা
বরিশাল বিভাগের ২১টি আসন:ভোটযুদ্ধে পিছিয়ে পড়ল চরমোনাই-জামায়াত

সাম্প্রতিক সংবাদসমূহ

Recent: Mayor Hiron Barisal
Recent: Barisal B M College
Recent: Tender Terror
Kuakata News

© সর্বস্বত্ব স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত
আমাদের বরিশাল ২০০৬-২০২০

প্রকাশক ও নির্বাহী সম্পাদক: মোয়াজ্জেম হোসেন চুন্নু, সম্পাদক: রাহাত খান
৪৬১ আগরপুর রোড (নীচ তলা), বরিশাল-৮২০০।
ফোন : ০৪৩১-৬৪৫৪৪, ই-মেইল: hello@amaderbarisal.com

 
 
 