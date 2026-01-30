Home » আগৈলঝাড়া » বরিশাল » নির্বাচনের লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড দিন দিন নষ্ট হচ্ছে: ইঞ্জি:সোবাহান
৩০ January ২০২৬ Friday ৮:০০:৪৪ PM
নির্বাচনের লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড দিন দিন নষ্ট হচ্ছে: ইঞ্জি:সোবাহান
আগৈলঝাড়া ((বরিশাল) প্রতিনিধি:
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বরিশাল-১ (গৌরনদী-আগৈলঝাড়া) আসনের ফুটবল মার্কার স্বতন্ত্র প্রার্থী ইঞ্জিনিয়ার আবদুস সোবহান বলেছেন, নির্বাচনের লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড দিন দিন নষ্ট করা হচ্ছে। প্রচারনায় বাঁধা প্রদান, হামলা চালিয়ে রক্তাক্ত জখমসহ আমার নেতাকর্মীদের হাত-পা কেটে ফেলার হুমকি-ধামকি দেওয়া হচ্ছে। শুক্রবার (৩০ জানুয়ারি) বাদ জুমা আগৈলঝাড়া উপজেলা সদরের নগরবাড়ি জামে মসজিদে জুমার নামাজ আদায় শেষে স্থানীয় মুসল্লীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করে স্থানীয় সংবাদকর্মীদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে ইঞ্জিনিয়ার আবদুস সোবাহান আরও বলেছেন, বরিশাল-১ আসনের জনগন সুখে শান্তিতে থাকতে চায়। তারা চাঁদা দিতে চায়না, তারা সন্ত্রাসীদের অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে গেছে। পুরো এলাকা মাদকে ভরে গেছে। হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ অতীতের মতো অত্যাচারিত হয়ে আর পালিয়ে অন্যত্র গিয়ে আশ্রয় নিতে চায়না। এ জন্য শান্তিপ্রিয় মানুষদের মধ্যে শান্তি স্থাপন করার জন্য আমি প্রার্থী হয়েছি। তিনি আরও বলেন, ফুটবল মার্কা হচ্ছে গৌরনদী ও আগৈলঝাড়ার হিন্দু সম্প্রদায়সহ সবধর্মের শান্তি প্রিয় মানুষকে রক্ষার মার্কা। আমি প্রতিজ্ঞা করছি, আমাকে এমপি নির্বাচিত করা হলে এখানে যে রাজনৈতিক দলগুলো রয়েছে তাদের নেতাকর্মীরা সুখে-শান্তিতে বসবাস করবেন। কারো বিরুদ্ধে মিথ্যে মামলা করতে দেওয়া হবেনা। অভিযোগ করে ইঞ্জিনিয়ার আবদুস সোবহান বলেন, বরিশাল-১ আসনের নির্বাচনী পরিস্থিতি দিন দিন ভয়াবহ রূপ নিচ্ছে। আমিসহ আমার কর্মী সমর্থকরা যখনই সাধারণ মানুষের কাছে যাচ্ছেন তখনই বিএনপি মনোনীত প্রার্থী তার লোকজনদের লেলিয়ে দিয়ে হুমকি ধামকিসহ হামলা চালাচ্ছে। তিনি আরও অভিযোগ করে বলেন, সন্ত্রাসীরা প্রকাশ্যে তান্ডব চালালেও থানা পুলিশ নিরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছে। তারা একপক্ষের এজেন্ডা বাস্তবায়ন করছে। যেকারণে নির্বাচনের লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড দিন দিন নষ্ট হচ্ছে। ফুটবল মার্কার স্বতন্ত্র প্রার্থী ইঞ্জিনিয়ার আবদুস সোবহান আরও বলেন, আমরা পরিস্কার করে বলতে চাই, নির্বাচন কারো পৈত্রিক সম্পত্তি নয়। জনগণের ভোটাধিকার হরণ করার চেষ্টা করবেন না। অবিলম্বে এই সন্ত্রাসী কর্মকান্ড বন্ধ করার দাবি জানাচ্ছি। বরিশাল-১ আসনে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নিশ্চিত করাসহ সন্ত্রাসীদের দমনে নির্বাচন কমিশনের কাছে জোর দাবি করছি।
আমাদের বরিশাল ডটকম -এ প্রকাশিত/প্রচারিত কোনো সংবাদ, তথ্য, ছবি, আলোকচিত্র, রেখাচিত্র, ভিডিওচিত্র, অডিও কনটেন্ট কপিরাইট আইনে পূর্বানুমতি ছাড়া ব্যবহার করা যাবে না।
(মন্তব্যে প্রকাশিত মত মন্তব্যকারীর একান্তই নিজস্ব। amaderbarisal.com-এর সম্পাদকীয় অবস্থানের সঙ্গে এসব অভিমতের মিল আছেই এমন হবার কোনো কারণ নেই। মন্তব্যকারীর বক্তব্যের বিষয়বস্তু বা এর যথার্থতা নিয়ে amaderbarisal.com কর্তৃপক্ষ আইনগত বা অন্য কোনো ধরনের কোনো দায় নেবে না।)
গণভোটে হ্যাঁ বা না ভোটে অবস্থান নিতে পারবেন না সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীরা: পটুয়াখালীতে ইসি সানাউল্লাহ
নির্বাচন কমিশনের নতুন কোনো চ্যালেঞ্জ নেই: পটুয়াখালীতে ইসি সানাউল্লাহ
নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ৩ দিন মোটরসাইকেল ও একদিন ভারী যানবাহন চলাচল নিষিদ্ধ
আশিক আব্দুল্লাহর বিরুদ্ধে অস্ত্র মামলায় গ্রেফতারী পরোয়ানা জারী
বরিশালে পাঠদান বন্ধ রেখে বিএনপি প্রার্থীর সঙ্গে শিক্ষক নেতাদের মতবিনিময়