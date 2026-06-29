মনপুরায় এক ইলিশের দাম ৯ হাজার টাকা

ভোলার মনপুরার রামনেওয়াজ ঘাটে দুই কেজি ৪০০ গ্রাম ওজনের এক ইলিশ ৯ হাজার ৩০০ টাকায় বিক্রি হয়েছে।
সোমবার (২৯ জুন) সন্ধ্যায় নিলামে মাছটি কিনে নেন আড়ৎদার মমিন তালুকদার। ঢাকায় পাঠালে ইলিশ ১২ হাজার টাকায় বিক্রির আশা ক্রেতার।
মৎস্য আড়তের মালিক মমিন তালুকদার জানান, সোমবার বিকেলে বরিশালের মেহেন্দীগঞ্জের জেলে ইসমাইল মাঝিসহ কয়েকজন রামনেওয়াজসংলগ্ন মেঘনায় মাছ শিকার করছিলেন। এ সময় তাদের জালে অন্যান্য ছোট ইলিশের সঙ্গে বিশাল আকৃতির রাজা ইলিশ মাছটিও ধরা পড়ে। এ অঞ্চলের জেলেরা বড় সাইজের ইলিশকে রাজা মাছ বলে থাকেন।
রামেওয়াজ মৎস্য ঘাটের ব্যাপারি মো. নাহিদ জানান, তিনিসহ অন্য ব্যাপারির উপস্থিতিতে মাছটি মমিন তালুকদারের মৎস্য আড়তের বাক্সে নিলামে তোলা হয়। পরে সর্বোচ্চ দাম ৯ হাজার ৩০০ টাকায় মাছটি কিনে নেন আড়তদার মমিন তালুকদার।
আড়ত মালিক মমিন তালুকদার আরও জানান, বরিশাল ও ঢাকার পাইকারি আড়তে বড় সাইজের ইলিশের চাহিদা বেশি। তিনি নিজে আড়তদার ও ঢাকায় মাছ চালান করেন। মঙ্গলবার (৩০ জুন) ঢাকার লঞ্চে অন্যান্য মাছের সঙ্গে রাজা ইলিশ মাছটি ঢাকার যাত্রাবাড়ী মাছের আড়তে পাঠাবেন।
এই ব্যাপারে মনপুরা উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা উজ্জ্বল বনিক জানান, মেঘনায় বড় সাইজের ইলিশ ধরা পড়েছে। এটা জেলেদের জন্য সুখবর। বর্ষায় বৃষ্টিপাত বাড়লে আরও বড় সাইজের ইলিশ ধরা পড়বে বলে তিনি আশাবাদী।
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