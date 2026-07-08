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৮ July ২০২৬ Wednesday ১১:২৬:৫৩ PM
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ঝালকাঠিতে বিকাশকর্মীর কাছ থেকে ৫ লাখ টাকা ছিনতাই

ঝালকাঠি প্রতিনিধি:

 ঝালকাঠি সদর উপজেলার শেখেরহাট ইউনিয়নের সিএনবি বাজার এলাকায় এক বিকাশ কর্মীর চোখে-মুখে গুলজাতীয় মাদকদ্রব্য ছিটিয়ে ৫ লাখ টাকা ছিনিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। আজ বুধবার সকাল ১১টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।

অভিযোগ সূত্রে জানা গেছে, আশরাফুল নামের ওই বিকাশ কর্মী ঝালকাঠি শহরের জাবেদ টেলিকমের বিকাশ এজেন্ট থেকে ৫ লাখ টাকা নিয়ে পাশের কাউখালী উপজেলার একটি এজেন্ট পয়েন্টে যাচ্ছিলেন। সিএনবি বাজার এলাকায় পৌঁছালে পাঁচজনের একটি দল তাঁর গতিরোধ করে। পরে তাঁর চোখে-মুখে গুলজাতীয় মাদকদ্রব্য ছিটিয়ে টাকাভর্তি ব্যাগটি ছিনিয়ে নিয়ে পালিয়ে যায়।

ঘটনার খবর পেয়ে প্রতিষ্ঠানের মালিক ও কর্মীরা ঘটনাস্থলে যান। পরে ঝালকাঠি সদর থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়।

জাবেদ টেলিকমের ম্যানেজার ওবায়দুর রহমান বলেন, তাঁদের কর্মী এজেন্ট পয়েন্টে টাকা পৌঁছে দিতে যাওয়ার সময় হামলার শিকার হন। হামলাকারীরা ৫ লাখ টাকাসহ ব্যাগটি ছিনিয়ে নিয়ে যায়। দ্রুত জড়িতদের গ্রেপ্তার এবং টাকা উদ্ধারের দাবি জানান তিনি।

ঝালকাঠি সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহমুদ হাসান বলেন, পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে তদন্ত করা হচ্ছে। তদন্ত সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
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