Current Bangladesh Time
Wednesday July ১৫, ২০২৬ ১১:৪৪ PM
Barisal News
Latest News
Home » বরিশাল » বরিশাল সদর » শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগ দাবিতে ঢাকা-বরিশাল মহাসড়ক অবরোধ-বিক্ষোভ
১৫ July ২০২৬ Wednesday ৮:৩৯:১২ PM
Print this E-mail this

শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগ দাবিতে ঢাকা-বরিশাল মহাসড়ক অবরোধ-বিক্ষোভ

নগর প্রতিনিধি:

শিক্ষামন্ত্রী এহছানুল হক মিলনের পদত্যাগের এক দফা দাবিতে দ্বিতীয় দিনের মতো বরিশাল শিক্ষা বোর্ডের সামনে অবস্থান নিয়ে ঢাকা-বরিশাল মহাসড়ক অবরোধ করেন এইচএসসি পরীক্ষার্থীরা।

বুধবার দুপুরে শিক্ষা বোর্ডের সামনে অবস্থান নিয়ে ৩০ মিনিটের জন্য বরিশাল-ঢাকা মহাসড়ক অবরোধ করেন। তবে বৈরী আবহাওয়ার কারণে সড়ক ছেড়ে শিক্ষার্থীরা শিক্ষাবোর্ডের সামনে অবস্থান নেন।

শিক্ষার্থীরা জানান, পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের সঠিক মূল্যায়ন ও শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগের একদফা দাবি নিয়ে তারা আন্দোলনে নেমেছেন। দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত তারা মাঠ ছাড়বেন না।

শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগের দাবি নিয়ে বুধবার দুপুরের পর শিক্ষাবোর্ডের সামনে জড়ো হতে থাকেন শিক্ষার্থীরা। পরে তারা মিছিল নিয়ে নথুল্লাবাদ বাসস্ট্যান্ডে গিয়ে বরিশাল-ঢাকা মহাসড়ক অবরোধ করে। এতে সড়কের উভয়পাশে শুরু হয় তীব্র যানজট।

সড়ক অবরোধের কিছুক্ষণ পর বৃষ্টি শুরু হলে তারা অবরোধ ভেঙে শিক্ষা বোর্ডের সামনে অবস্থান নিয়ে শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে বিভিন্ন স্লোগান দেন। এ সময় শিক্ষাবোর্ড এলাকা পুরোপুরি অবরুদ্ধ হয়ে পরে। একপর্যায়ে শিক্ষা বোর্ডের কর্মকর্তা ও প্রশাসকের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে ঘরে ফেরানোর চেষ্টা করেন। তবে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা একদফা দাবিতে অনড় থাকায় আন্দোলনস্থল ত্যাগ করছেন না তারা।

শিক্ষার্থী আন্দোলন চললেও বরিশাল-ঢাকাসহ সব রুটের বাস চলাচল অব্যাহত আছে। এই রিপোর্ট লেখা পর্যস্ত (বিকাল ৪টা) শিক্ষার্থীদের আন্দোলন অব্যাহত ছিল।

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
শেয়ার করতে ক্লিক করুন:

আমাদের বরিশাল ডটকম -এ প্রকাশিত/প্রচারিত কোনো সংবাদ, তথ্য, ছবি, আলোকচিত্র, রেখাচিত্র, ভিডিওচিত্র, অডিও কনটেন্ট কপিরাইট আইনে পূর্বানুমতি ছাড়া ব্যবহার করা যাবে না।
(মন্তব্যে প্রকাশিত মত মন্তব্যকারীর একান্তই নিজস্ব। amaderbarisal.com-এর সম্পাদকীয় অবস্থানের সঙ্গে এসব অভিমতের মিল আছেই এমন হবার কোনো কারণ নেই। মন্তব্যকারীর বক্তব্যের বিষয়বস্তু বা এর যথার্থতা নিয়ে amaderbarisal.com কর্তৃপক্ষ আইনগত বা অন্য কোনো ধরনের কোনো দায় নেবে না।)
ভাঙ্গা–কুয়াকাটা ৬ লেনের ঘোষণা না আসায় দক্ষিণাঞ্চলে মিশ্রপ্রতিক্রিয়া
এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের ঢাকা-বরিশাল মহাসড়ক অবরোধ
কি কথা তাহার সনে: প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সাথে শিরিনের আলাপ, রাজনৈতিক অঙ্গনে কানাঘুষা
বন্যা-পাহাড় ধস: সাত জেলায় প্রাণহানি ৫৪, ক্ষতিগ্রস্ত ৬ লাখের বেশি মানুষ
নিজেদের পরিবেশ নিজেদেরই রক্ষা করতে হবে: বরিশালে তারেক রহমান

সাম্প্রতিক সংবাদসমূহ

Recent: Mayor Hiron Barisal
Recent: Barisal B M College
Recent: Tender Terror
Kuakata News

© সর্বস্বত্ব স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত
আমাদের বরিশাল ২০০৬-২০২০

প্রকাশক ও নির্বাহী সম্পাদক: মোয়াজ্জেম হোসেন চুন্নু, সম্পাদক: রাহাত খান
৪৬১ আগরপুর রোড (নীচ তলা), বরিশাল-৮২০০।
ফোন : ০৪৩১-৬৪৫৪৪, ই-মেইল: hello@amaderbarisal.com

 
 
 