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২৮ July ২০২৬ Tuesday ৬:৫৯:৪৭ PM
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ভোলায় ডাকাত দলের সর্দার নুরে আলম গ্রেপ্তার

ভোলা প্রতিনিধি:

ভোলার বোরহানউদ্দিন উপজেলায় একটি ডাকাত দলের সর্দার মো. নুরে আলমকে (৩৬) গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবার (২৮ জুলাই) সকালে উপজেলার কাচিয়া ইউনিয়নের চকডোষ গ্রামের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের সরকারি আবাসন থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। ভোলা জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। 

গ্রেপ্তার নুরে আলম কাচিয়া ইউনিয়নের ফুলকাচিয়া গ্রামের ৬ নম্বর ওয়ার্ডের মৃত আবুল কালাম মাঝির ছেলে। 

পুলিশ জানায়, গত বছরের ৩১ ডিসেম্বর ভোরে বোরহানউদ্দিন উপজেলার কাচিয়া ইউনিয়নের চকঢোষ গ্রামের ৮ নম্বর ওয়ার্ডে মো. জালাল আহম্মেদের (৭৩) বাড়িতে ৫-৭ জন ডাকাত স্বর্ণালংকারসহ নগদ ৩ লাখ ১৭ হাজার টাকা ডাকাতি করে নিয়ে যায়। ওই ডাকাতির ঘটনায় পরদিন ৩১ ডিসেম্বর বোরহানউদ্দিন থানায় মামলা হয়। বোরহানউদ্দিন থানা পুলিশ গত ২৬ ফেব্রুয়ারি উপজেলার কাচিয়া ইউনিয়নের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের পদ্মমনসা এলাকায় বিশেষ অভিযান চালিয়ে ডাকাত দলের অন্যতম সদস্য মো. আরিফ (২২) ও মো. রহিমকে (২২) গ্রেপ্তার করে। তাঁরা ডাকাতির ঘটনায় জড়িত থাকার কথা স্বীকার করে আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দেন। তাঁদের স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দির প্রেক্ষিতে ডাকাতির ঘটনার মূল পরিকল্পনা ও নেতৃত্বদানকারী মো. নুরে আলমকে এবার গ্রেপ্তার করা হয়েছে। 

ডাকাতি মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) রিপন কুমার সাহা জানান, গ্রেপ্তার আসামি মো. নুরে আলমকে ভোলার আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
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