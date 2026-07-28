ভোলায় ডাকাত দলের সর্দার নুরে আলম গ্রেপ্তার

ভোলার বোরহানউদ্দিন উপজেলায় একটি ডাকাত দলের সর্দার মো. নুরে আলমকে (৩৬) গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবার (২৮ জুলাই) সকালে উপজেলার কাচিয়া ইউনিয়নের চকডোষ গ্রামের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের সরকারি আবাসন থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। ভোলা জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
গ্রেপ্তার নুরে আলম কাচিয়া ইউনিয়নের ফুলকাচিয়া গ্রামের ৬ নম্বর ওয়ার্ডের মৃত আবুল কালাম মাঝির ছেলে।
পুলিশ জানায়, গত বছরের ৩১ ডিসেম্বর ভোরে বোরহানউদ্দিন উপজেলার কাচিয়া ইউনিয়নের চকঢোষ গ্রামের ৮ নম্বর ওয়ার্ডে মো. জালাল আহম্মেদের (৭৩) বাড়িতে ৫-৭ জন ডাকাত স্বর্ণালংকারসহ নগদ ৩ লাখ ১৭ হাজার টাকা ডাকাতি করে নিয়ে যায়। ওই ডাকাতির ঘটনায় পরদিন ৩১ ডিসেম্বর বোরহানউদ্দিন থানায় মামলা হয়। বোরহানউদ্দিন থানা পুলিশ গত ২৬ ফেব্রুয়ারি উপজেলার কাচিয়া ইউনিয়নের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের পদ্মমনসা এলাকায় বিশেষ অভিযান চালিয়ে ডাকাত দলের অন্যতম সদস্য মো. আরিফ (২২) ও মো. রহিমকে (২২) গ্রেপ্তার করে। তাঁরা ডাকাতির ঘটনায় জড়িত থাকার কথা স্বীকার করে আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দেন। তাঁদের স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দির প্রেক্ষিতে ডাকাতির ঘটনার মূল পরিকল্পনা ও নেতৃত্বদানকারী মো. নুরে আলমকে এবার গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
ডাকাতি মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) রিপন কুমার সাহা জানান, গ্রেপ্তার আসামি মো. নুরে আলমকে ভোলার আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।
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