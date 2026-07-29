কীর্তনখোলা নদীতে মাটি কাটার সময় আটক ৬

বরিশালে অবৈধভাবে নদী থেকে মাটি উত্তোলন করে পরিবহনের সময় একটি বার্জ ও ভেকু মেশিনসহ ৬ জনকে আটক করেছে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড। পরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে মালিকপক্ষের কাছ থেকে ১ লাখ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।
বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড সূত্রে জানা যায়, বুধবার (২৯ জুলাই) রাত প্রায় ৩টার দিকে বরিশাল সদর থানাধীন লঞ্চঘাট সংলগ্ন কীর্তনখোলা নদীতে কোস্ট গার্ড স্টেশন বরিশালের সদস্যরা গোপন সংবাদের ভিত্তিতে একটি বিশেষ অভিযান পরিচালনা করেন। অভিযান চলাকালে নদী থেকে অবৈধভাবে মাটি উত্তোলন করে পরিবহনকালে একটি বার্জ, ভেকু মেশিনসহ ৬ জনকে আটক করা হয়।
পরে বরিশাল সদর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হয়। আদালত মালিকপক্ষের কাছ থেকে ১ লাখ টাকা জরিমানা আদায় করে তা রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা দেন। একই সঙ্গে আটক ব্যক্তিদের কাছ থেকে ভবিষ্যতে এ ধরনের কর্মকাণ্ডে জড়িত না থাকার মুচলেকা নেওয়া হয়। এরপর বার্জ ও ভেকু মেশিনসহ তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়।
কোস্ট গার্ড জানিয়েছে, নদী তীরবর্তী জনগণের ফসলি জমি ও বসতভিটা রক্ষায় এবং অবৈধ মাটি উত্তোলন প্রতিরোধে বরিশাল সদর উপজেলা প্রশাসন ও বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের যৌথ অভিযান ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।
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