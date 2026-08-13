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১৩ August ২০২৬ Thursday ১২:৪৮:৩৬ PM
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তালতলীতে বিয়ের প্রলোভনে ধর্ষণে অন্তঃসত্ত্বা নারী,অভিযুক্তকে গ্রেফতার

তালতলী ((বরগুনা) প্রতিনিধি:

বরগুনার তালতলীতে বিয়ের প্রলোভনে পার্শ্ববর্তী এক নারীকে একাধিকবার ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে যুবলীগকর্মী শামীম গোলন্দাজের বিরুদ্ধে। 

ধর্ষণের পর ওই নারী অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়লে গর্ভের সন্তানের পিতৃপরিচয়ের জন্য দ্রুত বিয়ের কথা বললে বিষয়টি অস্বীকার করেন অভিযুক্ত শামীম। 

বুধবার (১২ আগস্ট) এ ঘটনায় ভুক্তভোগী নারী থানায় ধর্ষণ মামলা দায়ের করলে পুলিশ শামীমকে গ্রেফতার করে আদালতে সোপর্দ করে। 

মামলার এজাহার সূত্রে জানা গেছে, উপজেলার ছোটবগী ইউনিয়নের মৌপাড়া গ্রামের দুই সন্তানের জননী ওই নারী তার স্বামীর সঙ্গে মনোমালিন্যের কারণে বাবার বাড়িতে থাকার সুবাদে পার্শ্ববর্তী যুবলীগকর্মী শামীম গোলন্দাজ তাকে বিয়ের প্রলোভন দিয়ে একাধিকবার ধর্ষণ করেন। একপর্যায়ে ওই নারী ছয় মাসের অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়লে নজরে পড়ে এলাকাবাসীর। পর্যায়ক্রমে ঘটনাটি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। ছয় মাসের অন্তঃসত্ত্বা জানিয়ে ওই নারী শামীম গোলন্দাজের কাছে দ্রুত বিয়ের কথা বললে তিনি সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন। 

পরে স্থানীয় পর্যায়ে সালিশি বৈঠকের কথা বললে শামীম গোলন্দাজ তার কোনো তোয়াক্কাই করেননি। পরে ভুক্তভোগী নারী বুধবার থানায় ধর্ষণ মামলা করলে পুলিশ শামীমকে গ্রেফতার করে আদালতে পাঠান।

তালতলী থানার ওসি মো. সাইদুল ইসলাম বলেন, ছয় মাসের অন্তঃসত্ত্বা নারী বাদী হয়ে ধর্ষণ মামলা দায়ের করেন। আসামি শামীম গোলন্দাজকে বুধবার গ্রেফতার করে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
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