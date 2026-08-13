Current Bangladesh Time
Thursday August ১৩, ২০২৬ ২:৩৫ PM
Barisal News
Latest News
Home » বরিশাল » সংবাদ শিরোনাম » বরিশালের নতুন ডিআইজি জুলফিকার আলী
১৩ August ২০২৬ Thursday ১:৩৬:০০ PM
Print this E-mail this

বরিশালের নতুন ডিআইজি জুলফিকার আলী

নগর প্রতিনিধি:

বরিশালের নতুন ডিআইজি (উপ মহাপরিদর্শক) হিসেবে আসছেন মো. জুলফিকার আলী হায়দার। শিল্পাঞ্চল পুলিশের ডিআইজি থেকে সরিয়ে তাকে গতকাল বুধবার বরিশাল রেঞ্জের ডিআইজি করে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে সরকার। 

পুলিশ কর্মকর্তা রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছেন। দীর্ঘ কর্মজীবনে তিনি পদোন্নতি-বঞ্চনার শিকার হয়েছেন।

শিল্পাঞ্চল পুলিশের আগে তিনি খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশের (কেএমপি) কমিশনার ছিলেন।

এর আগে তিনি বরিশাল রেঞ্জ পুলিশের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বও পালন করেছেন। সততা, দক্ষতা ও পেশাদারিত্বের কারণে তিনি সহকর্মী ও সংশ্লিষ্ট মহলে একজন সৎ ও দক্ষ কর্মকর্তা হিসেবে সমাধিক পরিচিত

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
শেয়ার করতে ক্লিক করুন:

আমাদের বরিশাল ডটকম -এ প্রকাশিত/প্রচারিত কোনো সংবাদ, তথ্য, ছবি, আলোকচিত্র, রেখাচিত্র, ভিডিওচিত্র, অডিও কনটেন্ট কপিরাইট আইনে পূর্বানুমতি ছাড়া ব্যবহার করা যাবে না।
(মন্তব্যে প্রকাশিত মত মন্তব্যকারীর একান্তই নিজস্ব। amaderbarisal.com-এর সম্পাদকীয় অবস্থানের সঙ্গে এসব অভিমতের মিল আছেই এমন হবার কোনো কারণ নেই। মন্তব্যকারীর বক্তব্যের বিষয়বস্তু বা এর যথার্থতা নিয়ে amaderbarisal.com কর্তৃপক্ষ আইনগত বা অন্য কোনো ধরনের কোনো দায় নেবে না।)
বরিশালের নতুন ডিআইজি জুলফিকার আলী
প্রার্থী চূড়ান্ত করল বিএনপি, রাষ্ট্রপতি হচ্ছেন মির্জা ফখরুল
তিন সন্দেহে বরিশালে মাঠে পুলিশ, হেমায়েতপুরে জেএমবির আস্তানায় অভিযান
বরিশালে আদালতের সামনে বোমা বিস্ফোরণ
বরিশাল অঞ্চল: ৪ কারণে ইলিশের দেখা নেই

সাম্প্রতিক সংবাদসমূহ

Recent: Mayor Hiron Barisal
Recent: Barisal B M College
Recent: Tender Terror
Kuakata News

© সর্বস্বত্ব স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত
আমাদের বরিশাল ২০০৬-২০২০

প্রকাশক ও নির্বাহী সম্পাদক: মোয়াজ্জেম হোসেন চুন্নু, সম্পাদক: রাহাত খান
৪৬১ আগরপুর রোড (নীচ তলা), বরিশাল-৮২০০।
ফোন : ০৪৩১-৬৪৫৪৪, ই-মেইল: hello@amaderbarisal.com

 
 
 