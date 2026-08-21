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২১ August ২০২৬ Friday ১২:৪৩:০৭ PM
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মহিপুরে শিশুকে যৌন নির্যাতনের অভিযোগে মামলা, অভিযুক্ত গ্রেফতার

কলাপাড়া ((পটুয়াখালী) প্রতিনিধি:

পটুয়াখালীর মহিপুর থানাধীন অনন্তপাড়ায় ৪ বছরের এক শিশুকে যৌন নির্যাতনের অভিযোগে সেকান্দার চৌকিদার (৪৭) নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। এ ঘটনায় শিশুটির বাবা বাদী হয়ে বৃহস্পতিবার (২০ আগস্ট) মহিপুর থানায় মামলা করেছেন।

গ্রেফতারকৃত সেকান্দার চৌকিদার অনন্তপাড়া এলাকার মৃত মোতাহার আলীর ছেলে।

মামলার এজাহার সূত্রে জানা যায়, একই এলাকায় বসবাস করায় সেকান্দার চৌকিদার মাঝেমধ্যে শিশুটির বাড়িতে আসা-যাওয়া করতেন। গত ১৪ আগস্ট রাত ৮টার দিকে খাবারের প্রলোভন দেখিয়ে শিশুটিকে তার বাড়ি সংলগ্ন খালপাড়ে নিয়ে যান। সেখানে শিশুটিকে যৌন নির্যাতন করা হয় বলে এজাহারে উল্লেখ করা হয়েছে।

ঘটনার পর ২০ আগস্ট শিশুটির বাবা মহিপুর থানায় লিখিত এজাহার দায়ের করেন। পরে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০-এর ৯(১) ধারায় মহিপুর থানায় মামলা নম্বর-০৭, তারিখ ২০ আগস্ট ২০২৬ রুজু করা হয়। মামলাটির তদন্ত কর্মকর্তা এসআই শেখ ফিরোজ আলম মামলা রুজুর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সেকান্দার চৌকিদারকে গ্রেফতার করে।

মহিপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শামীম আহমেদ বলেন, ‘৪ বছরের শিশুকে যৌন নির্যাতনের অভিযোগটি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে দেখা হচ্ছে। মামলা রুজুর পরপরই পুলিশ অভিযান চালিয়ে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে। তদন্ত কার্যক্রম আইন অনুযায়ী পরিচালিত হচ্ছে। গ্রেফতারকৃত আসামিকে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ শেষে আদালতে সোপর্দ করার প্রক্রিয়া চলছে।’

পুলিশ জানায়, ঘটনার বিষয়ে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের পাশাপাশি শিশুটির সুরক্ষা ও চিকিৎসাসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো গুরুত্বের সঙ্গে দেখা হচ্ছে।

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
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