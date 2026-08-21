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২১ August ২০২৬ Friday ১:০৮:২২ PM
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বামনায় ধানখেতে ইঁদুর মারার বৈদ্যুতিক ফাঁদে প্রাণ গেল কৃষকের

বরগুনা প্রতিনিধি:

বরগুনার বামনায় ধানখেতে ইঁদুর মারার বৈদ্যুতিক ফাঁদে জড়িয়ে শাহআলম ফকির (৫২) নামের এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। 

আজ বৃহস্পতিবার সকালে উপজেলার ঢুষখালী গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় স্থানীয় লোকজনের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। 

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ঢুষখালী গ্রামের বাসিন্দা মো. খালেক দফাদার (৫৫) নিজের ধানখেতে ইঁদুরের উপদ্রব কমাতে তার দিয়ে বৈদ্যুতিক ফাঁদ পেতেছিলেন। সকালে কৃষিকাজে ওই ধানখেতে গিয়েছিলেন শাহআলম ফকির। সন্ধ্যায় স্থানীয় এক ব্যক্তি তাঁকে মৃত অবস্থায় বৈদ্যুতিক তারে জড়িয়ে পড়ে থাকতে দেখেন। খবর পেয়ে থানার ওসি ঘটনাস্থল পরিদর্শনে গেলে মরদেহ উদ্ধার করা হয়। 

পুলিশ জানিয়েছে, মরদেহ থানায় নেওয়া হয়েছে। আগামীকাল শুক্রবার সকালে ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ বরগুনা জেনারেল হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হবে। এ ঘটনায় আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে।

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
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