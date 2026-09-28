পিরোজপুরে যুবলীগের নেতা গ্রেপ্তার

পিরোজপুরের কাউখালীতে বিশেষ অভিযান চালিয়ে কার্যক্রম নিষিদ্ধ উপজেলা যুবলীগের সহসভাপতি আনিসুর রহমানকে (৪৮) গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।
সোমবার (২৮ সেপ্টেম্বর) ভোরে উপজেলার দক্ষিণ বাজারে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তারের বিষয়টি নিশ্চিত করে কাউখালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আনোয়ার হোসেন।
গ্রেপ্তারকৃত আনিসুর রহমান উপজেলার আমড়াজুড়ি ইউনিয়নের পূর্ব আমড়াজুরি গ্রামের আব্দুল কুদ্দুসের ছেলে। তিনি দক্ষিণ বাজারে হোটেল ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত।
কাউখালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আনোয়ার হোসেন বলেন, ‘গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বিশেষ অভিযান চালিয়ে আনিসুর রহমানকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলছে এবং তাকে আদালতে সোপর্দ করা হবে।’
তবে প্রাথমিক তথ্যে তাকে ঠিক কোন মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে সে বিষয়ে বিস্তারিত জানা যায়নি। এ বিষয়ে পুলিশের পক্ষ থেকে আইনগত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে পরবর্তী বিস্তারিত জানানো হবে বলে থানা সূত্র নিশ্চিত করেছে।
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