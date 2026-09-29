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২৯ September ২০২৬ Tuesday ৮:৪৯:৪৮ PM
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আগৈলঝাড়ায় ইয়াবাসহ গ্রেপ্তার ছাত্রদল নেতা দল থেকে বহিষ্কার

আগৈলঝাড়া (বরিশাল) প্রতিনিধি:

বরিশালের আগৈলঝাড়ায় মাদকসহ গ্রেপ্তার হওয়া উপজেলা ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক অ্যাসেন্ট রায়কে পদ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। সাংগঠনিক শৃঙ্খলা ভঙ্গের সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে তার বিরুদ্ধে এই ব্যবস্থা নিয়েছে দল।

আজ মঙ্গলবার বরিশাল জেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক মো. তৌফিকুল ইসলাম ইমরান ও সদস্যসচিব মো. আল আমিন মৃধা স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে বহিষ্কারের তথ্য নিশ্চিত করা হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে ছাত্রদলের গঠনতন্ত্র ও দলীয় শৃঙ্খলাভঙ্গের দায়ে তার বিরুদ্ধে এ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

বরিশাল জেলা ছাত্রদলের সদস্যসচিব মো. আল আমিন মৃধা অ্যাসেন্ট রায়ের বহিষ্কারের সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, মাদকসংক্রান্ত ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে সাংগঠনিক পদ থেকে তাঁকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গত রোববার রাতে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আগৈলঝাড়া থানা-পুলিশ জোবারপাড় এলাকায় অভিযান চালায়। এ সময় ৫ পিস ইয়াবাসহ উপজেলা ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক অ্যাসেন্ট রায়কে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

গ্রেপ্তারের পর তার বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করা হয়। পরবর্তীতে গতকাল সোমবার তাকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
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