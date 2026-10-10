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১০ October ২০২৬ Saturday ২:৪১:২২ PM
তেঁতুলিয়া নদীতে মা ইলিশ রক্ষার অভিযানে আটক ৪ জেলে, কারাদন্ড ২ জনের
বাউফল (পটুয়াখালী) সংবাদদাতা:
পটুয়াখালীর বাউফল উপজেলায় তেঁতুলিয়া নদীতে মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযানে চার জেলেকে আটক করেছে প্রশাসন। তাদের মধ্যে দুজনকে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে ২০ দিন করে বিনাশ্রম কারাদÐ দেওয়া হয়েছে। অপর দুজন অপ্রাপ্তবয়স্ক হওয়ায় মুচলেকা নিয়ে অভিভাবকদের জিম্মায় দেওয়া হয়েছে। গতকাল শনিবার (১০ অক্টোবর) ভোর ৫টার দিকে তেঁতুলিয়ার ধুলিয়া পয়েন্ট এলাকায় উপজেলা প্রশাসন, মৎস অধিদপ্তর ও পুলিশের যৌথ অভিযান করা হয়। এ সময় জব্দ করা হয় জাল ও মাছ। জাল গুলো পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে ও মাছ গুলো দরিদদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। দÐপ্রাপ্তরা হলেন বরিশালের বাকেরগঞ্জ উপজেলার চরলক্ষীবর্ধন গ্রামের মো. মামুন ইসলাম (২৩) ও মো. কামাল হোসেন (২৫)। অপ্রাপ্তবয়স্ক হওয়ায় রবিউল মৃধা (১৩) ও মো. মোহাম্মদ খানকে (১৫) অভিভাবকদের কাছে হস্তান্তর করা হয়। ভ্রাম্যমান আদালতের নির্বাহী মেজিষ্ট্রেট ছিলেন উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভ‚মি) সাইয়েদ মাহমুদ বুলবুল। বাউফল উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা এম এম পারভেজ জানান, ইলিশের প্রধান প্রজনন মৌসুমে ৮ থেকে ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত ২২ দিন নদ-নদীতে মাছ ধরায় নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে কিছু অসাধু জেলারা নদীতে মাছ শিকারে নামলে তাদের আটকে করে ভ্রাম্যমান আদালতের মাধ্যমে কারাদÐ দেওয়া হয়। নিষেধাজ্ঞা বাস্তবায়নে নদীতে অভিযান ও নজরদারি অব্যাহত থাকবে। কৃষ্ণ কান্ত কর্মকার বাউফল সংবাদদাতা পটুয়াখালী
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