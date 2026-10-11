দৌলতখানে অস্ত্র ও মাদক বিক্রির টাকাসহ যুবক আটক

ভোলার দৌলতখানে অভিযান চালিয়ে মো. রাজিব মাঝি (৩১) নামের এক যুবককে আটক করেছে পুলিশ। আটক যুবক মাদক কারবারের সঙ্গে জড়িত বলে জানিয়েছে পুলিশ। অভিযানকালে তাঁর কাছ থেকে একটি দেশীয় অস্ত্র, একটি মোটরসাইকেল, একটি স্মার্টফোন এবং মাদক বিক্রির নগদ ৩৪ হাজার ১৫০ টাকা উদ্ধার করা হয়েছে।
গতকাল শুক্রবার রাতে দৌলতখান উপজেলার চরপাতা ইউনিয়নে এ অভিযান চালানো হয়। আজ শনিবার সকালে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন দৌলতখান থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. ফকরুল ইসলাম।
পুলিশ জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গতকাল রাতে উপজেলার চরপাতা ইউনিয়নের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের ইউনিয়ন পরিষদ ভবনের দক্ষিণ পাশে অভিযান চালায় পুলিশ। সেখানে একটি পাকা রাস্তার ওপর থেকে মো. রাজিব মাঝিকে আটক করা হয়। আটক রাজিব মাঝি ওই এলাকার মৃত শাহজাহান মাঝির ছেলে।
অভিযানকালে একটি সুইচগিয়ার চাকু, একটি মোটরসাইকেল, একটি স্মার্টফোন এবং মাদক বিক্রির নগদ ৩৪ হাজার ১৫০ টাকা জব্দ করা হয়।
পুলিশ আরও জানায়, রাজিব মাঝি মাদক সেবন করেছেন কি না, তা নিশ্চিত হতে দৌলতখান উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগে নিয়ে ডোপ টেস্ট করানো হয়। টেস্টের ফলাফলে মাদক সেবনের প্রমাণ মেলে।
দৌলতখান থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. ফকরুল ইসলাম জানান, আসামির বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে একটি নিয়মিত মামলা করা হয়েছে। জব্দ করা আলামতগুলো বিধিমোতাবেক থানার মালখানায় পিআর মূলে জমা রাখা হয়েছে এবং আসামিকে আদালতে পাঠানো হয়েছে।
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