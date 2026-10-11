সড়ক দুর্ঘটনায় চরমোনাই পীরের বোন নিহতের ঘটনায় বাসচালক গ্রেপ্তার

বরিশালের বাবুগঞ্জে সড়ক দুর্ঘটনায় চরমোনাই পীরের ফুফাতো বোন মাদ্রাসা শিক্ষিকা রেহেনা বেগম (৪৫) নিহতের ঘটনায় অভিযুক্ত বাসচালককে গ্রেপ্তার করেছেন এসআরবি-৮ সদস্যরা। শনিবার (১০ অক্টোবর) রাতে ঝালকাঠি সদর থানা এলাকা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।
গ্রেপ্তার মো. মাহফুজুর রহমান রাজু (৩২) পিরোজপুরের নেছারাবাদ উপজেলার গাজীবাড়ি মৈশানী গ্রামের মশিউর রহমানের ছেলে।
বরিশাল এসআরবি-৮-এর মিডিয়া অফিসার সহকারী পুলিশ সুপার ওয়ালিদ হাসান মিঠু এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
তিনি জানান, গত ১৫ সেপ্টেম্বর সকাল সাড়ে ১১টার দিকে বরিশাল-ঢাকা মহাসড়ক পারাপারের সময় বাবুগঞ্জ উপজেলার রাকুদিয়া দাখিল মাদ্রাসার শিক্ষিকা রেহেনা বেগম বরিশালগামী আহনাফ পরিবহনের একটি যাত্রীবাহী বাসের ধাক্কায় গুরুতর আহত হন। আহত শিক্ষিকাকে দ্রুত বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
এ ঘটনায় নিহতের ছোট ভাই মো. মামুনুর রশীদ খান ১৭ সেপ্টেম্বর বরিশালের বাবুগঞ্জ থানায় মামলা দায়ের করেন। পরে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা অভিযুক্তকে গ্রেপ্তারের জন্য এসআরবি-৮ অধিনায়ক বরাবর আবেদন জানান। এর পরিপ্রেক্ষিতে এসআরবি-৮-এর সদর ও সিপিএসসি কোম্পানি যৌথভাবে অভিযান চালিয়ে ঝালকাঠি সদর থানা এলাকা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করে। পরে তাকে ঝালকাঠি সদর থানায় হস্তান্তর করা হয়।
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