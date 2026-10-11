লাকড়ির চাপায় গৃহবধূর মৃত্যু

পটুয়াখালীর বাউফলে ঘরের মাচায় রাখা লাকড়ি ভেঙে পড়ে চাম্পা বেগম (৪০) নামের এক গৃহবধূর মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। রোববার (১১ অক্টোবর) সকাল সাড়ে আটটার দিকে উপজেলার দাসপাড়া ইউনিয়নের খাজুরবাড়িয়া গ্রামের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের সোনাবরু এলাকার সরদার বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে। নিহত চাম্পা বেগম ওই এলাকার মীর হোসেন সরদারের স্ত্রী। তাদের দুই ছেলে রয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, রোববার সকালে চাম্পা বেগম নিজের ঘরের পাশেই তার খালা-শাশুড়ির ঘরে যান। সেখানে ঘরের মাঝখানে রাখা একটি চৌকিতে শুয়ে পড়েন তিনি। এ সময় ঘরের মালিক বাড়ির আঙিনায় কাজে ব্যস্ত ছিলেন। এর মধ্যে ঘরের মাচায় রাখা প্রায় ৫০ মণ লাকড়িসহ মাচাটি হঠাৎ ভেঙে চাম্পা বেগমের ওপর পড়ে। এতে তিনি লাকড়ির নিচে চাপা পড়েন। তার ওপর লাকড়ি পড়ে যাওয়ার খবর পেয়ে খালা-শাশুড়িসহ পরিবারের সদস্যরা চিৎকার শুরু করেন। তাদের ডাক শুনে স্থানীয় লোকজন ছুটে এসে লাকড়ি সরিয়ে চাম্পা বেগমকে উদ্ধার করেন। পরে দ্রুত তাকে বাউফল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। চাম্পা বেগমের স্বামী মীর হোসেন সরদার বলেন, ঘটনার সময় বাড়িতে না থাকায় স্ত্রীর দুর্ঘটনার খবর পেয়ে হাসপাতালে গিয়ে জানতে পারি, আমার স্ত্রী আর বেঁচে নেই।’ খালা-শাশুড়ি বলেন, ‘ঘটনার সময় আমি ঘরের বাইরে বাড়ির উঠানে কাজ করতে ছিলাম। এমন সময় একজন এসে বলেন, আমার ঘর ভেঙে পড়েছে। দৌড়ে এসে দেখি, মাচার ওপর রাখা লাকড়িগুলো মাচাসহ ভেঙে ওই বউয়ের ওপর পড়েছে।’ বাউফল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সিরাজুল ইসলাম বলেন, এ ঘটনায় নিহতের পরিবার থেকে কোন অভিযোগ না থাকায় আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। এ ঘটনায় পরিবার ও স্বজনদের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।
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