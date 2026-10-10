বাউফলে দুর্গাপূজার শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতির রং-আলোয় সাজছে মন্ডপ, নিরাপত্তায় প্রশাসনের নজর

আসন্ন শারদীয় দুর্গাপূজাকে সামনে রেখে পটুয়াখালীর বাউফলে চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি। উপজেলার বিভিন্ন পূজামÐপে প্রতিমায় রং-তুলির শেষ আঁচড়, মÐপসজ্জা, আলোকসজ্জা ও তোরণ নির্মাণের কাজ চলছে। পূজার দিন যত ঘনিয়ে আসছে, ততই বাড়ছে আয়োজকদের ব্যস্ততা। সুত্রে জানা গেছে, এবারে উপজেলায় ৬৫টি পূজা মন্ডপ। আগামী ১৬ অক্টোবর মহাষষ্ঠীর মধ্য দিয়ে দুর্গোৎসব শুরু হবে মন্ডপ গুলোতে। এরই মধ্যে উপজেলার বিভিন্ন মÐপে প্রতিমার গায়ে চলছে শিল্পীর শেষ মুহুর্তের রং ও তুলির শেষ আচঁড়। উপজেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, পূজা নির্বিঘেœ সম্পন্ন করতে প্রশাসন, পুলিশ ও পূজা উদযাপন কমিটির মধ্যে সমন্বয় করে প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। গত ৫ অক্টোবর উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে পূজা উদযাপন নিয়ে সভা ও সরকারি সহায়তার চাল বিতরণ করা হয়। ওই অনুষ্ঠানে সংসদ সদস্য ড. শফিকুল ইসলাম মাসুদ, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সালেহ আহমেদ, বাউফল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সিরাজুল ইসলামসহ প্রশাসন ও পূজা উদযাপন কমিটির নেতারা উপস্থিত ছিলেন। সভায় ধর্মীয় সম্প্রীতি বজায় রেখে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে পূজা উদযাপনের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। সংসদ সদস্য ড. শফিকুল ইসলাম মাসুদ বলেন, বাউফলে হিন্দু সম্প্রদায়সহ সব ধর্মের মানুষ নিজ নিজ ধর্মীয় রীতি অনুযায়ী ধর্ম পালন করবেন। দুর্গাপূজা নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করতে প্রশাসনের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করা হবে। বাউফল উপজেলা পূজা উদযাপন পরিষদের সাধারণ সম্পাদক অতুল চন্দ্র পাল বলেন, পূজাকে ঘিরে মÐপগুলোতে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি চলছে। প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয় করে নিরাপদ ও সুন্দর পরিবেশে দুর্গোৎসব আয়োজনের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। বাউফল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সিরাজুল ইসলাম বলেন, পূজাকে কেন্দ্র করে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে পুলিশ সতর্ক রয়েছে। মন্ডপগুলোর নিরাপত্তা, দর্শনার্থীদের চলাচল এবং যেকোনো অপ্রীতিকর পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সালেহ আহমেদ বলেন, দুর্গাপূজা শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। পূজা কমিটির সঙ্গে সমন্বয় করে মÐপগুলোর সার্বিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করা হবে।
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