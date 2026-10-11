নেছারাবাদে ২১ দিনব্যাপী মৌলিক পোশাক তৈরি প্রশিক্ষণের উদ্বোধন
নেছারাবাদ (পিরোজপুর) প্রতিনিধি
পিরোজপুরের নেছারাবাদে যুবকদের দক্ষতা বৃদ্ধি, ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে ২১ দিনব্যাপী ‘মৌলিক পোশাক তৈরি’ প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করা হয়েছে। রবিবার (১১ অক্টোবর) সরকারি স্বরূপকাঠি কলেজ অডিটোরিয়ামে আয়োজিত এ প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করেন সরকারি স্বরূপকাঠি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর মোহাম্মদ আজমল হোসেন।
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, পিরোজপুরের উপপরিচালক মো. আবদুল হাই মল্লিকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন নেছারাবাদ উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা উজ্জ্বল কুমার দেবনাথ। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যুবকদের পোশাক তৈরি বিষয়ে মৌলিক জ্ঞান ও ব্যবহারিক দক্ষতা অর্জনের পাশাপাশি আত্মকর্মী হিসেবে গড়ে তোলার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। এর মাধ্যমে যুবকদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং দেশের পোশাকশিল্পের প্রসারে ভূমিকা রাখার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন আয়োজকরা।
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