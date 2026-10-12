বাউফলের ৬৫ পূজামণ্ডপে বিএনপি নেতার অনুদান

পটুয়াখালীর বাউফল উপজেলায় শারদীয় দুর্গোৎসব উপলক্ষে ৬৫টি পূজামণ্ডপে অনুদান দিয়েছেন বাউফল পৌর বিএনপির সভাপতি মো. হুমায়ুন কবির। সোমবার বেলা ১১টার দিকে বাউফল পৌরসভার সাবেক পৌর প্রশাসক ও বাউফল কেন্দ্রীয় কালীমন্দিরের সভাপতি জীবনকৃষ্ণ সাহার কার্যালয়ে মণ্ডপগুলোর সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের হাতে অনুদান তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জীবনকৃষ্ণ সাহা, উপজেলা হিন্দু, বৌদ্ধ কল্যাণ ঐক্যফ্রন্টের আহ্বায়ক নিতাই বাবু, সদস্যসচিব রাখাল চন্দ্র দাস, ফুলতলা গীতাশ্রমের সভাপতি সুশান্ত সাহা,বিএনপি নেতা হুমায়ুন কবিরের জেষ্ঠ সন্তান ইমাম হোসেন অনিকসহ স্থানীয় বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা। কালাইয়া মদনমোহন জিউর আখড়াবাড়ি পূজা মন্ডপের সভাপতি সুমন মালাকার বলেন, উপজেলার সব পূজামণ্ডপে সমানভাবে অনুদান দেওয়ার এমন উদ্যোগ আগে দেখেননি। এ উদ্যোগের জন্য হুমায়ুন কবিরের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ বাউফল শাখার সাধারণ সম্পাদক অতুল পাল বলেন, ধর্মীয় উৎসবে সহযোগিতা বিভিন্ন ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি বৃদ্ধি করে।
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