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১৭ October ২০২৬ Saturday ৪:৪১:৪৮ PM
দুমকিতে স্বাস্থ্য কর্মকর্তার বদলি নিয়ে উত্তেজনা, মুখোমুখি দুই পক্ষ
দুমকি ((পটুয়াখালী) প্রতিনিধি:
পটুয়াখালীর দুমকিতে উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. মীর শহীদুল হাসান শাহীনের বদলি আদেশ প্রত্যাহারের দাবিতে আয়োজিত মানববন্ধন ঘিরে উত্তেজনা ও হট্টগোলের সৃষ্টি হয়েছে। বদলি আদেশ প্রত্যাহার ও বহাল রাখার দাবিতে দুই পক্ষের পাল্টাপাল্টি অবস্থানে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স চত্বর। এদিকে কর্মঘণ্টায় চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের মানববন্ধনে অংশগ্রহণের কারণে হাসপাতালের স্বাভাবিক চিকিৎসাসেবা ব্যাহত হওয়ার অভিযোগ উঠেছে।
শনিবার (১৭ অক্টোবর) বেলা ১১টার দিকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সামনে ‘দুমকি উপজেলার সর্বস্তরের জনগণ’ ব্যানারে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) ডা. জি এম এনামুল হকের নেতৃত্বে কর্মসূচিতে চিকিৎসক, নার্স, কমিউনিটি ক্লিনিকের মাঠকর্মী, বিভিন্ন ওষুধ কোম্পানির প্রতিনিধি ও স্থানীয় ডায়াগনস্টিক সেন্টারের মালিকেরা অংশ নেন।
তবে মানববন্ধন চলাকালে স্থানীয়দের অপর একটি অংশ কর্মসূচির বিরোধিতা করে ডা. শাহীনের বদলি আদেশ বহাল রাখার দাবি জানান। এ সময় উভয় পক্ষের পাল্টাপাল্টি বক্তব্য ও বাগ্বিতণ্ডায় উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।
ইউনিয়ন যুবদলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ ওয়াসিমের নেতৃত্বে প্রতিবাদকারীরা অভিযোগ করেন, দীর্ঘ ২৩ বছর ধরে ডা. শাহীনের নেতৃত্বে হাসপাতালকেন্দ্রিক একটি প্রভাবশালী সিন্ডিকেট গড়ে উঠেছে। তাঁদের দাবি, এই সিন্ডিকেট হাসপাতালের চিকিৎসাসেবা ও সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমে প্রভাব বিস্তার করে আসছে।
প্রতিবাদকারীরা আরও অভিযোগ করেন, হাসপাতালে ধারণক্ষমতার তুলনায় রোগীর চাপ বেশি থাকায় এমনিতেই সাধারণ মানুষকে চিকিৎসাসেবা পেতে ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে। এর মধ্যে বদলি আদেশ ঠেকাতে চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের নিয়ে কর্মঘণ্টায় মানববন্ধন আয়োজন করায় রোগীদের দুর্ভোগ আরও বেড়েছে।
তাঁদের দাবি, ডা. শাহীনের বদলি ঠেকাতে হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার ডা. এনামুল হকের নেতৃত্বে চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের ফলে নিয়মিত চিকিৎসাসেবা ব্যাহত হয়েছে। এমনকি উপজেলার বিভিন্ন কমিউনিটি ক্লিনিকের মাঠপর্যায়ের কর্মীদেরও মানববন্ধনে উপস্থিত করা হয়েছে। এতে তৃণমূল পর্যায়ের স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে অভিযোগ করেন তাঁরা।
মানববন্ধনে স্থানীয় ডায়াগনস্টিক সেন্টারের মালিকদের অংশগ্রহণ নিয়েও প্রশ্ন তোলেন প্রতিবাদকারীরা। তাঁদের বক্তব্য, একজন সরকারি কর্মকর্তার বদলি আদেশ প্রত্যাহারের দাবিতে বেসরকারি ডায়াগনস্টিক প্রতিষ্ঠানের মালিকদের এত তৎপরতার কারণ কী? এর পেছনে কোনো বিশেষ স্বার্থ রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখার দাবি জানান তাঁরা।
বক্তারা ডা. মীর শহীদুল হাসান শাহীনকে একজন মানবিক ও জনবান্ধব চিকিৎসক হিসেবে উল্লেখ করেন। তাঁদের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে তিনি উপজেলার সাধারণ মানুষের সরকারি স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছেন। তাঁর বদলির ফলে স্থানীয় স্বাস্থ্যসেবার ধারাবাহিকতা ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।
তাঁরা বলেন, সাধারণ মানুষের চিকিৎসাসেবার স্বার্থে ডা. শাহীনের বদলি আদেশ পুনর্বিবেচনা করা প্রয়োজন। এ সময় অবিলম্বে বদলি আদেশ প্রত্যাহারের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানান তাঁরা।
এদিকে একই কর্মকর্তার বদলি নিয়ে দুই পক্ষের বিপরীতমুখী অবস্থান ও পাল্টাপাল্টি বক্তব্যে হাসপাতাল এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। এক পক্ষ বদলি প্রত্যাহারকে জনস্বার্থের দাবি হিসেবে তুলে ধরলেও অপর পক্ষ সরকারি সিদ্ধান্ত বহাল রাখা এবং হাসপাতালের স্বাভাবিক চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করার দাবি জানায়।
তবে হাসপাতালকেন্দ্রিক সিন্ডিকেট গড়ে তোলা এবং কর্মঘণ্টায় চিকিৎসাসেবা বন্ধ রেখে মানববন্ধন আয়োজনের অভিযোগগুলোর সত্যতা স্বাধীনভাবে নিশ্চিত হওয়া যায়নি। এসব অভিযোগের বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের পৃথক বক্তব্যও পাওয়া যায়নি।
সরকারি স্বাস্থ্য কর্মকর্তার বদলি আদেশকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট এ বিরোধের মধ্যে সাধারণ রোগীদের নিরবচ্ছিন্ন চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করা এবং হাসপাতালের প্রশাসনিক শৃঙ্খলা বজায় রাখার বিষয়টি সামনে এসেছে।
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