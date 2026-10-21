মাধবপাশার ৮ নম্বর ওয়ার্ডে ফের সদস্য পদে লড়তে চান বশির সিকদার

মাধবপাশার ৮ নম্বর ওয়ার্ডে ফের সদস্য পদে লড়তে চান বশির সিকদার
বাবুগঞ্জ প্রতিনিধি: আসন্ন ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনকে সামনে রেখে বরিশালের বাবুগঞ্জ উপজেলার মাধবপাশা ইউনিয়নের ৮ নম্বর (হিজলা) ওয়ার্ডে পুনরায় ইউপি সদস্য পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চান বর্তমান ইউপি সদস্য মোঃ বশির সিকদার। এলাকার উন্নয়ন, সাধারণ মানুষের পাশে থাকা এবং অসমাপ্ত কাজগুলো এগিয়ে নেওয়ার প্রত্যয় নিয়ে আবারও নির্বাচনী মাঠে থাকার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন তিনি।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মাধবপাশা ইউনিয়নের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দাদের সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রেখে বিভিন্ন সামাজিক ও জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত রয়েছেন বশির সিকদার। এলাকার মানুষের সুখ-দুঃখে পাশে থাকা, স্থানীয় সমস্যাগুলো চিহ্নিত করা এবং সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা পূরণে কাজ করাকে জনপ্রতিনিধি হিসেবে নিজের দায়িত্বের অংশ বলে মনে করেন তিনি।
স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় ওয়ার্ড পর্যায়ের জনপ্রতিনিধিরা এলাকার রাস্তাঘাট ও যোগাযোগব্যবস্থার উন্নয়ন, সরকারি সুযোগ-সুবিধা পৌঁছে দেওয়া, অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানো এবং বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এসব ক্ষেত্রেই এলাকার মানুষের আস্থা অর্জন করে ভবিষ্যতে আরও কাজ করতে চান বশির সিকদার।
ইউপি সদস্য মোঃ বশির সিকদার বলেন আমি সব সময় এলাকার মানুষের পাশে থাকার চেষ্টা করেছি। জনপ্রতিনিধি হিসেবে মানুষের সুখ-দুঃখে পাশে থাকা এবং এলাকার উন্নয়নে কাজ করাকে নিজের দায়িত্ব মনে করি। মানুষের ভালোবাসা ও সমর্থন নিয়ে আবারও নির্বাচনে অংশ নিতে চাই। নির্বাচিত হলে এলাকার রাস্তাঘাটের উন্নয়ন, সাধারণ মানুষের বিভিন্ন সমস্যা সমাধান, অসহায় ও দরিদ্র মানুষের পাশে দাঁড়ানো এবং সরকারি সুযোগ-সুবিধা মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে কাজ করব। এলাকার মানুষের প্রত্যাশা পূরণে সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করতে চাই।
তিনি আরও বলেন, আমি চাই, ৮ নম্বর ওয়ার্ডের মানুষ যেন তাদের ন্যায্য অধিকার ও প্রয়োজনীয় নাগরিক সুবিধা পায়। এলাকার উন্নয়ন কোনো একক ব্যক্তির কাজ নয়; এ জন্য সবার সহযোগিতা প্রয়োজন। জনগণের সমর্থন পেলে এলাকার উন্নয়ন ও জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডকে আরও এগিয়ে নিতে চাই।
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