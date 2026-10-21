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২১ October ২০২৬ Wednesday ১০:১৭:৪৯ PM
স্থানীয় সরকার নির্বাচনে ফ্যাসিস্ট ও গুপ্তরা মিলে ষড়যন্ত্র করবে : জহির উদ্দিন স্বপন
গৌরনদী ((বরিশাল) প্রতিনিধি:
স্থানীয় সরকার নির্বাচনে পালিয়ে যাওয়া ফ্যাসিস্ট ও গুপ্তরা মিলে বিএনপির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করবে ও দলীয় প্রতিযোগিতার অনলে ঘি ঢালবে বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা জহির উদ্দিন স্বপন। তিনি বলেছেন, ‘এই দুই দল দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির ষড়যন্ত্র করছে।তাই নেতাকর্মীদের সতর্ক থাকতে হবে যেন কারো উসকানির ফাঁদে পা না দেয়।’
বুধবার (২১ অক্টোবর) বরিশালের গৌরনদী ও আগৈলঝাড়া উপজেলায় ইউনিয়ন বিএনপি আয়োজিত মতবিনিময়সভায় তিনি এসব কথা বলেন।
জহির উদ্দিন স্বপন আরো বলেন, ‘দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির বিষয়ে গোয়েন্দা প্রতিবেদন থাকার কথা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান নিজেই জাতিকে অবহিত করেছেন। দেশের কয়েকটি জায়গার কল কারখানায় কিছু শ্রমিক অসন্তোষ সৃষ্টি করার চেষ্টা করা হয়েছে বলেও প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন।’
দলীয় নেতাকর্মীদের সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, ‘দলীয় নেতাকর্মীদের অবশ্যই ইস্পাত কঠিন ঐক্য গড়ে তুলতে হবে। স্থানীয় সরকার নির্বাচন কেন্দ্র করে কেউ যেন দলকে দুর্বল করতে না পারে, উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাধাগ্রস্ত করতে না পারে সে বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে।’
মতবিনিময়সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন বরিশাল উত্তর জেলা বিএনপির সদস্য সচিব মিজানুর রহমান খান মুকুলসহ স্থানীয় বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা।
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