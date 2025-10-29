Current Bangladesh Time
Home » বরিশাল » বরিশাল সদর » জুলাই অভ্যুত্থানের মামলায় ছাত্রলীগ নেতা সম্রাট গ্রেপ্তার
২৯ October ২০২৫ Wednesday ৬:১৬:৩৭ PM
জুলাই অভ্যুত্থানের মামলায় ছাত্রলীগ নেতা সম্রাট গ্রেপ্তার

নগর প্রতিনিধি:

বরিশালে নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগের সম্রাট হাওলাদার নামের এক নেতাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। বুধবার (২৯ অক্টোবর) নগরীর কেডিসি এলাকা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তার সম্রাট বরিশাল সিটি’র ১০ নম্বর ওয়ার্ড ছাত্রলীগের সাবেক আহ্বায়ক। তাকে জুলাই অভ্যুত্থানে শিক্ষার্থীদের ওপর হামলার ঘটনায় দায়ের মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে।

বরিশাল মেট্রোপলিটন পুলিশের কোতয়ালী মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ মিজানুর রহমান এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, সম্রাটের বিরুদ্ধে জুলাই অভ্যুত্থানে হামলা, বিএনপির অফিসে অগ্নিসংযোগসহ একাধিক মামলা রয়েছে। সব মামলায় তাকে গ্রেপ্তার দেখিয়ে বুধবার দুপুরে তাকে আদালতে সোপর্দ করা হয়। পরে বিচারক তাকে বরিশাল কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন।

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
