Current Bangladesh Time
Friday October ৩১, ২০২৫ ১:২০ AM
Barisal News
Latest News
Home » ভোলা » লালমোহন » ভোলায় পানিতে ডুবে দুই চাচাতো বোনের মৃত্যু
৩০ October ২০২৫ Thursday ৬:৫৩:১৬ PM
Print this E-mail this

ভোলায় পানিতে ডুবে দুই চাচাতো বোনের মৃত্যু

লালমোহন ((ভোলা) প্রতিনিধি:

ভোলার লালমোহন উপজেলায় পুকুরের পানিতে ডুবে মোসা. সামিরা (৭) ও মোসা. সানজিদা আক্তার (৮) নামে দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে উপজেলার ফরাজগঞ্জ ইউনিয়নের ৬ নম্বর ওয়ার্ডের পূর্ব আশুলি এলাকার মিঝি বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে। 

মৃত শিশু দু’জন সম্পর্কে আপন চাচাতো বোন। তারা ওই বাড়ির মো. আলাউদ্দিন ও মোসলেহ উদ্দিনের মেয়ে।

জানা গেছে, বৃহস্পতিবার সকালে সানজিদা ও সামিরা মাদরাসা থেকে বাড়ি ফিরে পুকুরে গোসল করতে যায়। এরপর অনেকক্ষণ তাদের দেখতে না পেয়ে স্বজনরা খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। একপর্যায়ে বাড়ির পুকুরের ঘাটলায় গিয়ে তাদের জামা-কাপড় পড়ে থাকতে দেখে পুকুরে নেমে তাদেরকে খুঁজেন স্বজনরা। খোঁজাখুঁজির একপর্যায়ে শিশু দু’জনকে পুকুর থেকে ডুবন্ত অবস্থায় উদ্ধার করে লালমোহন উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স নেওয়া হয়। সেখানের কর্তব্যরত চিকিৎসক শিশু সামিরা ও সানজিদার শারীরিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে তাদের মৃত ঘোষণা করেন।

এ বিষয়ে লালমোহন থানার ওসি মো. সিরাজুল ইসলাম বলেন, খবর পেয়ে পুলিশের একটি টিম ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। তবে ওই শিশুদের পরিবারের পক্ষ থেকে কোনো অভিযোগ পাওয়া যায়নি। যার জন্য তাদের মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। 

তবে এ ঘটনায় থানায় অপমৃত্যুর একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।’

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
শেয়ার করতে ক্লিক করুন:

আমাদের বরিশাল ডটকম -এ প্রকাশিত/প্রচারিত কোনো সংবাদ, তথ্য, ছবি, আলোকচিত্র, রেখাচিত্র, ভিডিওচিত্র, অডিও কনটেন্ট কপিরাইট আইনে পূর্বানুমতি ছাড়া ব্যবহার করা যাবে না।
(মন্তব্যে প্রকাশিত মত মন্তব্যকারীর একান্তই নিজস্ব। amaderbarisal.com-এর সম্পাদকীয় অবস্থানের সঙ্গে এসব অভিমতের মিল আছেই এমন হবার কোনো কারণ নেই। মন্তব্যকারীর বক্তব্যের বিষয়বস্তু বা এর যথার্থতা নিয়ে amaderbarisal.com কর্তৃপক্ষ আইনগত বা অন্য কোনো ধরনের কোনো দায় নেবে না।)