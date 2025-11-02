কাউখালীতে বীর মুক্তিযোদ্ধা নুরুল ইসলাম মনজুর ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ফ্রি চক্ষু চিকিৎসা ক্যাম্প

কাউখালী (পিরোজপুর)সংবাদদাতা পিরোজপুরের কাউখালীতে মুক্তিযুদ্ধে নবম সেক্টরের বেসামরিক প্রধান বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ নুরুল ইসলাম মনজুর ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে বিনামূল্যে চক্ষু চিকিৎসা ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়েছে।
রবিবার উপজেলার এস.বি সরকারি বালিকা বিদ্যালয় মিলনায়তনে এ ক্যাম্পের উদ্বোধন করেন ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান পিরোজপুর জেলা বিএনপি’র সাবেক সহ-সভাপতি ও ভান্ডারিয়া উপজেলা বিএনপি’র সভাপতি আহম্মদ সোহেল মনজুর সুমন।
এতে প্রায় ৪০০ শিক্ষার্থী বিনামূল্যে ফ্রি চক্ষু সেবা গ্রহন করে।চিকিৎসা ক্যাম্পে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে শিক্ষার্থীদের চোখের দৃষ্টি পরীক্ষা, প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান করা হয় ।এসবি সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রফিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কাউখালী উপজেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান এস এম আহসান কবির, সাধারণ সম্পাদক এইচ এম দ্বীন মোহাম্মদ উপজেলা বিএনপি’র সহ সভাপতি মনিরুজ্জামান মিয়া, উপজেলা বিএনপি নেতা শাফিউল আজম দুলাল প্রমুখ।
ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান আহম্মদ সোহেল মনজুর সুমন বলেন বিএনপি’র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নির্দেশনায় আমরা সমাজের সুবিধাবঞ্চিত শিক্ষার্থীদের জন্য এমন স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমের উদ্যোক নিয়েছি এবং ভবিষ্যতেও এমন কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।
