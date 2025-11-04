Current Bangladesh Time
পাঁচ দল নিয়ে অনুষ্ঠিত হবে আগামী বিপিএল; থাকছে না বরিশাল ।
৪ November ২০২৫ Tuesday ১০:৫১:০৬ PM
পাঁচ দল নিয়ে অনুষ্ঠিত হবে আগামী বিপিএল; থাকছে না বরিশাল ।

ক্রিড়া ডেস্ক:

বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগকে (বিপিএল) ঢেলে সাজানোর প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে টুর্নামেন্টের আগামী আসরের জন্য মোট পাঁচটি ফ্র্যাঞ্চাইজিকে চূড়ান্ত করেছে বিপিএল গভর্নিং কাউন্সিল। নতুন ও পুরনোদের মধ্য থেকে আটটি প্রতিষ্ঠানের আগ্রহ থাকলেও শেষ পর্যন্ত পাঁচটিকে মালিকানা দেয়া হয়েছে।

বিপিএলের অন্যতম সফল দল রংপুর রাইডার্স যথারীতি অংশ নিচ্ছে। এছাড়া চট্টগ্রাম, রাজশাহী, সিলেট ও ঢাকাকেও দেখা যাবে নতুন মালিকানায়। তবে এবার থাকছে না গত আসরের চ্যাম্পিয়ন বরিশাল।

বিপিএলে অংশ নিতে আগ্রহ দেখানো আটটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে তিনটি প্রতিষ্ঠান বাদ পড়েছে। বাদ যাওয়া প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে ছিল চিটাগং কিংসের সাবেক ফ্র্যাঞ্চাইজি এসকিউ স্পোর্টস, নোয়াখালীর ফ্র্যাঞ্চাইজি চাওয়া বাংলা মার্ক ও অতীতে খুলনাকে প্রতিনিধিত্ব করা মাইন্ড ট্রি রূপসী কনক্রিট লিমিটেড কনসোর্টিয়াম।

আগামী বিপিএলের জন্য চূড়ান্ত হওয়া পাঁচটি ফ্র্যাঞ্চাইজি হলো: রংপুরের মালিকানায় টগি স্পোর্টস, চট্টগ্রামের মালিকানায় ট্রাইএঙ্গেল স্পোর্টস, রাজশাহীর মালিকানায় নাবিল গ্রুপ, ঢাকার মালিকানায় চ্যাম্পিয়ন স্পোর্টস ও সিলেটের দলের মালিকানায় থাকছে ক্রিকেট উইথ সামি।

