খেলাধূলা » থাকছে না ফরচুন বরিশাল, ফ্র্যাঞ্চাইজি নিতে আগ্রহী নতুন প্রতিষ্ঠান
২৯ October ২০২৫ Wednesday ১:৩৯:৩২ AM
থাকছে না ফরচুন বরিশাল, ফ্র্যাঞ্চাইজি নিতে আগ্রহী নতুন প্রতিষ্ঠান

ক্রিড়া ডেস্ক:

চলতি বছরের ডিসেম্বর-জানুয়ারিতে অনুষ্ঠিত হবে বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) দ্বাদশ আসর। বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান ফ্র্যাঞ্চাইজি চেয়ে এরই মধ্যে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) কাছে আবেদন করেছে। তবে এই মৌসুমে থাকছে না বর্তমান চ্যাম্পিয়ন ফরচুন বরিশাল।

তারা বরিশালের ফ্র্যাঞ্চাইজির জন্য আবেদন করেনি। তবে বরিশালের ফ্র্যাঞ্চাইজির জন্য আকাশবাড়ি হলিডেজ নামে একটি প্রতিষ্ঠান আবেদন জানিয়েছে। বিপিএলের আগামী পাঁচটি আসরের জন্য তারা আগ্রহপত্র জমা দিয়েছে বলে জানা গেছে। তারা ফ্র্যাঞ্চাইজি নেয়ার সুযোগ পেলে বিশ্বমানের দল গড়তেও আশাবাদী।

বিপিএলের সর্বশেষ দুই আসরের চ্যাম্পিয়ন বরিশাল। ফলে এই ফ্র্যাঞ্চাইজিটির একটি ব্র্যান্ড ভ্যালুও তৈরি হয়েছে। বিপিএলের আগের আসরগুলোতে বিভিন্ন দলের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ থাকলেও এই জায়গায় বরিশালের ফ্র্যাঞ্চাইজিটি ছিল বেশ স্বচ্ছ। অনেকেই আশায় ছিলেন নতুন সাইকেলেও তারা ফ্র্যাঞ্চাইজি চালিয়ে যাবেন।

যদিও তেমনটা হচ্ছে না। ফ্র্যাঞ্চাইজিটির মালিক পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন, এ মুহূর্তে বিপিএলে থাকা সম্ভব হচ্ছে না তাদের। কদিন আগেই ক্রিকবাজের সঙ্গে আলাপকালে দলটির স্বত্বাধিকারী মিজানুর রহমান জানিয়েছিলেন ফরচুন বরিশাল আসন্ন আসরের প্রস্তুতির জন্য পর্যাপ্ত সময় পায়নি।

তিনি টুর্নামেন্টের সময়সূচি পুনরায় বিবেচনার অনুরোধ জানিয়েছিলে বিপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের কাছে। মূলত মানসম্পন্ন বিদেশি খেলোয়াড়, শক্তিশালী দল গঠন ও অন্যান্য জটিলতার কারণে তারা এত দ্রুততম সময়ের মধ্যে দল গোছাতে পারবে না বলেও জানিয়েছিলেন মিজানুর।

তিনি বলেছিলেন, ‘আমাদের যদি খেলোয়াড় থাকেও তবুও আমাদের অর্থসংস্থান, প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম কেনা, খেলোয়াড়দের আনা- এই সবকিছু করতে হবে। এই এক থেকে দেড় মাসে আমরা ২৪ ঘণ্টা কাজ করলেও সম্ভব নয়। আমি আলাদা একটি স্লট চেয়েছি। যদি সময়টা পরিবর্তন করা হয়, তাহলে আমরা খেলব… কারণ আমরা সবসময় খেলাধুলার সাথেই ছিলাম, এবং এখনো আছি।’

