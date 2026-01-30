Current Bangladesh Time
ছারছীনা দরবার শরীফে মরহুম পীর ছাহেবত্রয়ের তিনদিনব্যাপী ঈছালে ছাওয়াব মাহফিল শুরু

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি:

ছরছীনা দরবার শরীফের প্রতিষ্ঠাতা কতুবুল আলম, শায়খুল মাশায়েখ পীর শাহ্ সূফী হযরত মাওলানা নেছারুদ্দীন আহমদ (রহ.)-এর ৭৪ তম ও মুজাদ্দিদে যামান, কুতবুল আলম পীর শাহ্ সূফী হযরত মাওলানা আবু জা’ফর মোহাম্মদ ছালেহ্ (রহ.)-এর ৩৬ তম এবং মরহুম পীর ছাহেব কেবলা বাহরে শরীয়ত, মুজাদ্দেদে যামান, কুতবুল আলম, শাহ্ সূফী হযরত মাওলানা মোহাম্মদ মোহেব্বুল্লাহ (রহ.) এর ২য় তম তিনদিনব্যাপী ঈছালে ছাওয়াব মাহফিল ও বাংলাদেশ জমইয়াতে হিযবুল্লাহ্ সম্মেলন গতকাল বাদ মাগরীব শুরু হয়েছে।

বাদ মাগরীব ছারছীনা শরীফের হযরত পীর ছাহেব কেবলার জিকিরের তা’লীম পরিচালনা ও গুরুত্বপূর্ণ নসীহতের মাধ্যমে তিনদিনব্যাপী মাহফিলের উদ্বোধন হয়। উদ্বোধনের পর কুরআন তেলাওয়াত, হামদ-না’ত, মর্ছিয়া ও রাতভর খতমে সবিনা অনুষ্ঠিত হয়। 

আগামীকাল মাহফিলের ১ম দিন, ১ ফেব্রুয়ারি রোজ রবিবার বাদ এশা তিনদিনব্যাপী মাহফিলের আখেরী মুনাজাত অনুষ্ঠিত হবে। তিনদিনব্যাপী মাহফিলে ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলীর উপর সেলসেলার বিশিষ্ট ওলামায়ে কেরামগণ আলোচনা করবেন।

