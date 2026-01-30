ছারছীনা দরবার শরীফে মরহুম পীর ছাহেবত্রয়ের তিনদিনব্যাপী ঈছালে ছাওয়াব মাহফিল শুরু

ছরছীনা দরবার শরীফের প্রতিষ্ঠাতা কতুবুল আলম, শায়খুল মাশায়েখ পীর শাহ্ সূফী হযরত মাওলানা নেছারুদ্দীন আহমদ (রহ.)-এর ৭৪ তম ও মুজাদ্দিদে যামান, কুতবুল আলম পীর শাহ্ সূফী হযরত মাওলানা আবু জা’ফর মোহাম্মদ ছালেহ্ (রহ.)-এর ৩৬ তম এবং মরহুম পীর ছাহেব কেবলা বাহরে শরীয়ত, মুজাদ্দেদে যামান, কুতবুল আলম, শাহ্ সূফী হযরত মাওলানা মোহাম্মদ মোহেব্বুল্লাহ (রহ.) এর ২য় তম তিনদিনব্যাপী ঈছালে ছাওয়াব মাহফিল ও বাংলাদেশ জমইয়াতে হিযবুল্লাহ্ সম্মেলন গতকাল বাদ মাগরীব শুরু হয়েছে।
বাদ মাগরীব ছারছীনা শরীফের হযরত পীর ছাহেব কেবলার জিকিরের তা’লীম পরিচালনা ও গুরুত্বপূর্ণ নসীহতের মাধ্যমে তিনদিনব্যাপী মাহফিলের উদ্বোধন হয়। উদ্বোধনের পর কুরআন তেলাওয়াত, হামদ-না’ত, মর্ছিয়া ও রাতভর খতমে সবিনা অনুষ্ঠিত হয়।
আগামীকাল মাহফিলের ১ম দিন, ১ ফেব্রুয়ারি রোজ রবিবার বাদ এশা তিনদিনব্যাপী মাহফিলের আখেরী মুনাজাত অনুষ্ঠিত হবে। তিনদিনব্যাপী মাহফিলে ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলীর উপর সেলসেলার বিশিষ্ট ওলামায়ে কেরামগণ আলোচনা করবেন।
আমাদের বরিশাল ডটকম -এ প্রকাশিত/প্রচারিত কোনো সংবাদ, তথ্য, ছবি, আলোকচিত্র, রেখাচিত্র, ভিডিওচিত্র, অডিও কনটেন্ট কপিরাইট আইনে পূর্বানুমতি ছাড়া ব্যবহার করা যাবে না।
(মন্তব্যে প্রকাশিত মত মন্তব্যকারীর একান্তই নিজস্ব। amaderbarisal.com-এর সম্পাদকীয় অবস্থানের সঙ্গে এসব অভিমতের মিল আছেই এমন হবার কোনো কারণ নেই। মন্তব্যকারীর বক্তব্যের বিষয়বস্তু বা এর যথার্থতা নিয়ে amaderbarisal.com কর্তৃপক্ষ আইনগত বা অন্য কোনো ধরনের কোনো দায় নেবে না।)
গণভোটে হ্যাঁ বা না ভোটে অবস্থান নিতে পারবেন না সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীরা: পটুয়াখালীতে ইসি সানাউল্লাহ
নির্বাচন কমিশনের নতুন কোনো চ্যালেঞ্জ নেই: পটুয়াখালীতে ইসি সানাউল্লাহ
নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ৩ দিন মোটরসাইকেল ও একদিন ভারী যানবাহন চলাচল নিষিদ্ধ
আশিক আব্দুল্লাহর বিরুদ্ধে অস্ত্র মামলায় গ্রেফতারী পরোয়ানা জারী
বরিশালে পাঠদান বন্ধ রেখে বিএনপি প্রার্থীর সঙ্গে শিক্ষক নেতাদের মতবিনিময়