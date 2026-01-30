Home » বরিশাল » বানারীপাড়া » বানারীপাড়ায় শতাধিক নেতা-কর্মী নিয়ে বিএনপি নেতা মাহাবুব মাষ্টারের জামায়াতে যোগদান
৩০ January ২০২৬ Friday ৭:৪৯:৫৮ PM
বানারীপাড়ায় শতাধিক নেতা-কর্মী নিয়ে বিএনপি নেতা মাহাবুব মাষ্টারের জামায়াতে যোগদান
রাহাদ সুমন,বানারীপাড়া(বরিশাল)প্রতিনিধি:
সদ্য পদত্যাগী বরিশাল জেলা বিএনপির সদস্য ও বানারীপাড়া উপজেলা শাখার সহসভাপতি গোলাম মাহমুদ মাহাবুব মাষ্টার তার শতাধিক অনুসারী নেতা-কর্মীদের নিয়ে জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করেছেন। শুক্রবার (৩০ জানুয়ারী) বিকালে উপজেলার বাইশারী ইউনিয়নে দাড়িপাল্লা প্রতিকের সমর্থনে অনুষ্ঠিত উঠান বৈঠকে তার এ যোগদান অনুষ্ঠিত হয়। তার গলায় দাঁড়িপাল্লা প্রতিকের উত্তরীয় পড়িয়ে ও ফুলেল শুভেচ্ছায় সিক্ত করে তাকে জামায়াতে ইসলামীতে বরণ করে নেওয়া হয়।
এসময় গোলাম মাহমুদ মাহাবুব মাষ্টার বলেন, শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ১৯৭৭ সালে ৭ম শ্রেণীর ছাত্র থাকা অবস্থায় তার খাল খনন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন। পরে ১৯৭৯ সালে ছাত্রদলের মাধ্যমে রাজনীতিতে তার হাতেখড়ি। দীর্ঘ চার দশক বিএনপির রাজনীতি করেছেন।
মা, মাটি ও মানুষের দল ছিল বিএনপি। সেই বিএনপি অর্ধেক জিয়াউর রহমানের মৃত্যুতে ও বাকি অর্ধেক খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে শেষ হয়ে গেছে। শুধু বিএনপির লেভেল টা আছে। যা মিথ্যাচারে ভরপুর। বিএনপি বর্তমানে চাঁদাবাজ,লুটেরা, দখলবাজ ও মাদকসেবীদের দলে পরিণত হয়েছে। জামায়াতে ইসলামীতে কোন চাঁদাবাজ, মাদকসেবী, দখলবাজ ও লুটেরা নেই। দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব ও ইসলামের জন্য তারা জীবন বাজি রাখেন। তাই সত্যের সৈনিক হতে জামায়াতে যোগ দিয়েছি। এছাড়াও তার সঙ্গে পৌর শ্রমিকদলের সভাপতি ইদ্রিস মল্লিক
পৌর কৃষকদলের সদ্য পদত্যাগী আহবায়ক আব্দুল গাফ্ফার হোসেন, উপজেলার ইলুহার ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সভাপতি ডাক্তার নুরুজ্জামান, উদয়কাঠী ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সভাপতি কাঞ্চন তালুকদার বিশারকান্দি ইউনিয়ন শ্রমিকদলের সভাপতি আঃ সালাম মিয়া, বানারীপাড়ার বীর মুক্তিযোদ্ধার সন্তান পটুয়াখালীর বাউফল বিএনপির সহ-ছাত্রবিষয়ক সম্পাদক মশিউর রহমান সোহাগ প্রমুখ জামায়াতে যোগদান করেছেন। উপজেলার বাইশারী কেন্দ্রীয় নুরাণী ও হাফেজিয়া মাদরাসা মাঠে ইউনিয়ন জামায়াতের আমীর মাওলানা আতিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ উঠান বৈঠকে প্রধান অতিথি ছিলেন আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বরিশাল-২ (বানারীপাড়া-উজিরপুর) আসনে বাংলাদেশ জামায়াত ইসলামী মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী মাষ্টার আব্দুল মান্নান। উঠান বৈঠকে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা জামায়াতের আমীর অধ্যাপক খলিলুর রহমান শাহাদাৎ,সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মোকাস্মেল হোসেন মোজাম্মেল,পৌর জামায়াতের আমীর কাওছার হোসেন,বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আশিকুল ইসলাম আজাদ সিআইপি প্রমুখ। এদিকে বানারীপাড়া পৌর ও উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক জনপ্রিয় ও প্রভাবশালী নেতা গোলাম মাহমুদ মাহাবুব মাষ্টার ৪০ বছরের রাজনীতি করা দলকে গুডবাই জানিয়ে জামায়াতে যোগদান করায় স্থানীয় রাজনীতিতে নতুন মেরুকরণের সৃষ্টি হতে পারে।
