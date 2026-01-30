Current Bangladesh Time
Friday January ৩০, ২০২৬ ৯:৩৫ PM
গণভোটে হ্যাঁ বা না ভোটে অবস্থান নিতে পারবেন না সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীরা: পটুয়াখালীতে ইসি সানাউল্লাহ
৩০ January ২০২৬ Friday ৭:৪৪:০৬ PM
গণভোটে হ্যাঁ বা না ভোটে অবস্থান নিতে পারবেন না সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীরা: পটুয়াখালীতে ইসি সানাউল্লাহ

পটুয়াখালী প্রতিনিধি:

সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীরা শুধুমাত্র সাধারণ জনগণকে অবহিত করতে পারবেন, সচেতন করতে পারবেন। তবে হ্যাঁ অথবা না ভোটের পক্ষে অবস্থান নিতে পারবেন না বলে মন্তব্য করেছেন নির্বাচন কমিশনার (ইসি) ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ।

শুক্রবার (৩০ জানুয়ারি) দুপুরে পটুয়াখালী জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে মতবিনিময় সভা শেষে এ মন্তব্য করেন আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ।


তিনি বলেন, ‘সাধারণ নির্বাচনের ক্ষেত্রে সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীদের কোনো পক্ষ বা বিপক্ষ করার সুযোগ নেই। আমরা শুধুমাত্র এই ব্যাপারটাই স্পষ্ট করে দিয়েছি। তার মানে এটা দাঁড়াবে এ রকম সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীরা শুধুমাত্র সাধারণ জনগণকে অবহিত করতে পারবেন সচেতন করতে পারবেন। তবে হ্যাঁ অথবা না এর ভোটের পক্ষে অবস্থান নিতে পারবেন না।’


মো. সানাউল্লাহ বলেন, ‘আমরা শুধুমাত্র আইনকে রেফার করে দিয়েছি গণভোট অধ্যাদেশ ২০২৫ এর ২১নং ধারায় বলা আছে, সাধারণ নির্বাচনের যা যা নিষিদ্ধ রয়েছে তা গণভোটের জন্য নিষিদ্ধ।’

তিনি আরও বলেন, ‘নির্বাচনের আর মাত্র ১২ দিন বাকি আছে। পটুয়াখালী নির্বাচনের প্রস্তুতি দেখে আমি খুব সন্তুষ্ট। আশা করছি এখানে একটি সুন্দর সুষ্ঠু নির্বাচন হবে।’


আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ বলেন, ‘বিগত জাতীয় সংসদ নির্বাচনের চেয়ে এ বছর নির্বাচনের পরিস্থিতি অনেক ভালো। আমরা আশা করছি সাধারণ মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে।’


এর আগে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট ২০২৬ উপলক্ষে পটুয়াখালী জেলার আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সেল এবং ভিজিলেন্স অবজারভেশন টিমের সঙ্গে মতবিনিময় করেন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ।

জেলা প্রশাসনের আয়োজনে এ সময় সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং অফিসার ড. মো. শহীদ হোসেন চৌধুরী। সভায় সহকারী রিটার্নিং অফিসারগণ, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ, কোর আফিসারগণ, বিভিন্ন দফতরের কর্মকর্তাবৃন্দ, নির্বাচন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাসহ গণমাধ্যম কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।


এ সময় আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট অবাধ সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে সম্পাদনের জন্য বিভিন্ন দিকনির্দেশনা দেন নির্বাচন কমিশনার।

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
