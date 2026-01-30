Current Bangladesh Time
নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ৩ দিন মোটরসাইকেল ও একদিন ভারী যানবাহন চলাচল নিষিদ্ধ
৩০ January ২০২৬ Friday ৩:১৯:৪৯ PM
নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ৩ দিন মোটরসাইকেল ও একদিন ভারী যানবাহন চলাচল নিষিদ্ধ

আমাদের বরিশাল ডেস্ক:

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ভোট গ্রহন ও গণভোট উপলক্ষে যানবাহন চলাচলের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন। নিষেধাজ্ঞা অনুযায়ী ভোট গ্রহণের আগের দিন ( ১১ ফেব্রুয়ারী) মধ্য রাত থেকে ১২ ফেব্রুয়ারী মধ্য রাত পর্যন্ত টেক্সি ক্যাব, পিকআপ, মাইক্রোবাসও ট্রাক চলাচল করতে পারবে না।

এছাড়া ১০ ফেব্রুয়ারী রাত ১২টা থেকে ১৩ ফেব্রুয়ারী রাত ১২টা পর্যন্ত সব ধরনের মোটরসাইকেল চলাচল নিষিদ্ধ থাকবে। বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন থেকে এ সংক্রান্ত নির্দেশনা জারি করা হয়েছে। যা প্রশাসনের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের কাছে প্রেরন করা হয়।

তবে কিছুৃ কিছু ক্ষেত্রে এ নিষেধাজ্ঞা শিথিল থাকবে। এগুলো হচ্ছে : আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, সশন্ত্র বাহিনী, প্রশাসন ও অনুমতি প্রাপ্ত পর্যবেক্ষক বহনকারী গাড়ি বা যানবাহন, জরুরী সেবা কাজে ব্যবহৃত যানবাহন, সংবাদপত্র বহনকারী যানবাহন, বিমানবন্দর থেকে যাওয়া-আসা যাত্রী, প্রার্থীদের জন্য অনুমোদিত গাড়ি, সাংবাদিক বা পর্যবেক্ষকদের জন্য অনুমোদিত মোটরসাইকেল। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় ‘স্থানীয় পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক বা রিটার্নিং অফিসার, পুলিশ কমিশনার এ বিষয়টি তদারকি বা দেখভাল করবেন।

