বাবুগঞ্জ
২৯ January ২০২৬ Thursday ১১:৫০:২৭ PM
পুলিশ ফাঁড়ির সদস্যরা সন্ধ্যার পরে দরজা-জানলা বন্ধ করে ফাঁড়িতে বসে থাকে : ব্যারিস্টার ফুয়াদ

বাবুগঞ্জ(বরিশাল)প্রতিনিধিঃ বরিশাল-৩ আসনের ১১ দলীয় জোটের প্রার্থী ও এবি পার্টির সাধারণ সম্পাদক ব্যারিস্টার আসাদুজ্জামান ফুয়াদ অভিযোগ করে বলেছেন , তার নির্বাচনী এলাকায় ভোটারদের ভয়ভীতি দেখানো হচ্ছে এবং নারী কর্মীদের নানাভাবে হুমকি ও হয়রানি করা হচ্ছে।

বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) তার নির্বাচনী এলাকার রহমতপুর বাজারে গণসংযোগকালে সাংবাদিকদের তিনি এসব কথা বলেন।

ব্যারিস্টার ফুয়াদ বলেন, “আমি এমন সব এলাকায় গণসংযোগ করেছি, যেখানে কোনো প্রার্থী আগে কখনো যায়নি। ভোটাররাই আমাকে বলছেন, জীবনে প্রথম কোনো প্রার্থী তাদের এলাকায় এসেছেন। সেইভাবেই আমি জনগণের পাশে যাচ্ছি।”তিনি বলেন, ভোটাররা নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন। তারা জানতে চাইছেন- ভোটকেন্দ্রে গিয়ে ভোট দিতে পারবেন কি না এবং ভোট দেওয়ার পর এলাকায় নিরাপদে থাকতে পারবেন কি না। ব্যারিস্টার ফুয়াদের অভিযোগ, একটি বড় রাজনৈতিক দলের নাম ব্যবহার করে একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠী এলাকায় সন্ত্রাস ও ভয়ভীতি তৈরি করছে।

এরা মূলধারার রাজনৈতিক কর্মী নয়, বরং হাইব্রিড ক্রিমিনাল ও গ্যাংস্টার। তারা ভোটারদের বলছে—ভোটকেন্দ্রে যাবেন না, নির্দিষ্ট প্রতীকে ভোট দিলে বিপদ হবে।”তিনি দাবি করেন, মুলাদীর একাধিক এলাকায় তার জোটের নেতাকর্মীদের ওপর হামলার ঘটনা ঘটেছে। বিশেষ করে নারী ভোটার ও নারী কর্মীদের ভয়াবহ হুমকি দেওয়া হচ্ছে। “ধর্ষণ, শারীরিক নির্যাতন, এলাকা ছাড়া করা ও মিথ্যা মামলা দেওয়ার হুমকি দেওয়া হচ্ছে। সংখ্যালঘু পরিবারগুলোকেও মিথ্যা মামলায় হয়রানি করা হচ্ছে,” বলেন তিনি। ব্যারিস্টার ফুয়াদ জানান, ভোটকেন্দ্র দখল ও ভোটারদের ভয় দেখানো চক্রের সদস্যদের নাম ও ছবি গোয়েন্দা সংস্থার কাছে দেওয়া হয়েছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে তাদের জানানো হয়েছে, ভোটকেন্দ্রের আধা কিলোমিটারের মধ্যে কোনো বেআইনি কর্মকাণ্ডের চেষ্টা হলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

তিনি আরও বলেন, “ভোটাররা যখন ঈগল প্রতীকের দিকে ঝুঁকছে, তখনই একটি চক্র টাকার লেনদেন করে এসব অপতৎপরতা চালাচ্ছে।

”মুলাদীর বাটামারা ও ছবিপুর এলাকায় বোমা বিস্ফোরণের প্রস্তুতির অভিযোগ তুলে তিনি বলেন, এসব এলাকায় যৌথ বাহিনীর সমন্বিত অভিযান ছাড়া নির্ভয়ে ভোটগ্রহণ সম্ভব নয়। বাটামারা ও ছবিপুর পুলিশ ফাঁড়ির সদস্যরা বোমার ভয়ে সন্ধ্যার পরে দরজা-জানলা বন্ধ করে ফাঁড়িতে বসে থাকে। তিনি ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্রগুলোতে সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর সমন্বিত ব্যবহারের জন্য প্রশাসনের প্রতি আহ্বান জানান।

ব্যারিস্টার ফুয়াদ বলেন, “এ আসনের অনেক ভোটকেন্দ্রই ঝুঁকিপূর্ণ। এমন কেন্দ্র বাংলাদেশে খুব কম আছে। প্রয়োজন হলে নির্বাচনে বিমান বাহিনী ব্যবহারের এখতিয়ার সরকারের রয়েছে।”

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
