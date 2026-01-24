Current Bangladesh Time
Sunday January ২৫, ২০২৬ ১:২৬ AM
Barisal News
Latest News
Home » জাতীয় » নিরাপত্তা চেয়ে থানায় জিডি করলেন হাদির ভাই
২৪ January ২০২৬ Saturday ১১:৫৬:১৭ PM
Print this E-mail this

নিরাপত্তা চেয়ে থানায় জিডি করলেন হাদির ভাই

আমাদের বরিশাল ডেস্ক:

নিজের এবং পরিবারের সদস্যদের নিরাপত্তা চেয়ে শাহবাগ থানায় সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেছেন শহীদ ওসমান হাদির মেঝ ভাই ওমর বিন হাদি। 

শনিবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে শাহবাগ থানায় এ জিডি করা হয়। 

জিডিতে ওমর বিন হাদি উল্লেখ করেন, শহীদ ওসমান হাদি হত্যাকাণ্ডের পর থেকে তিনি ও হাদির সন্তানকে হত্যা করা হতে পারে, এমন আশঙ্কায় ভুগছেন। কারণ এখনো হাদির হত্যাকারী চক্র গ্রেফতার হয়নি। 

এ অবস্থায় খুনি চক্র যে কোনো সময় অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটাতে পারে বলে তিনি আশঙ্কা করছেন। ফলে তিনি ও হাদির সন্তান চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। 

জিডিতে আরও বলা হয়, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের বিভিন্ন গ্রুপ ও ফেসবুক আইডি থেকে তাদের পরিবারের সুনাম ক্ষুণ্ন করার উদ্দেশ্যে অপপ্রচার চালানো হচ্ছে। একইসঙ্গে তাকে হত্যার হুমকি দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন ওমর বিন হাদি। 

এ বিষয়ে রমনা জোনের উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) মাসুদ আলম বলেন, শহীদ ওসমান হাদির পরিবারের সদস্যরা নিরাপত্তা শঙ্কার কথা উল্লেখ করে শাহবাগ থানায় একটি জিডি করেছেন। বিষয়টি তদন্ত করে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

শেয়ার করতে ক্লিক করুন:

আমাদের বরিশাল ডটকম -এ প্রকাশিত/প্রচারিত কোনো সংবাদ, তথ্য, ছবি, আলোকচিত্র, রেখাচিত্র, ভিডিওচিত্র, অডিও কনটেন্ট কপিরাইট আইনে পূর্বানুমতি ছাড়া ব্যবহার করা যাবে না।
(মন্তব্যে প্রকাশিত মত মন্তব্যকারীর একান্তই নিজস্ব। amaderbarisal.com-এর সম্পাদকীয় অবস্থানের সঙ্গে এসব অভিমতের মিল আছেই এমন হবার কোনো কারণ নেই। মন্তব্যকারীর বক্তব্যের বিষয়বস্তু বা এর যথার্থতা নিয়ে amaderbarisal.com কর্তৃপক্ষ আইনগত বা অন্য কোনো ধরনের কোনো দায় নেবে না।)
নিরাপত্তা চেয়ে থানায় জিডি করলেন হাদির ভাই
ওরা দেশকে ভালোবাসার নামে আমেরিকার সঙ্গে গোপন বৈঠক করে: চরমোনাই পীর
নির্বাচন ঘিরে টানা চার দিনের ছুটি
জামায়াতের ‘সঙ্গ ছাড়ায়’ চরমোনাই পীরকে হেফাজত আমিরের অভিনন্দন
১১ দলীয় জোটে থাকছে না ইসলামী আন্দোলন

জাতীয় সর্বশেষ সংবাদ

Recent: Mayor Hiron Barisal
Recent: Barisal B M College
Recent: Tender Terror
Kuakata News

© সর্বস্বত্ব স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত
আমাদের বরিশাল ২০০৬-২০২০

প্রকাশক ও নির্বাহী সম্পাদক: মোয়াজ্জেম হোসেন চুন্নু, সম্পাদক: রাহাত খান
৪৬১ আগরপুর রোড (নীচ তলা), বরিশাল-৮২০০।
ফোন : ০৪৩১-৬৪৫৪৪, ই-মেইল: hello@amaderbarisal.com

 
 
 