পদ্মা সেতুসহ ৩টি বড় অযাচিত প্রকল্পের প্রভাবে বেড়েছে নিত্যপণ্যের দাম: বাণিজ্য উপদেষ্টা

বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশির উদ্দিন বলেছেন, কর্ণফুলী টানেল, পায়রা বন্দর ও পদ্মা সেতুর মতো অযাচিত প্রকল্পের জন্য সরকারের বড় দায় তৈরি হয়েছে। বলেন, টাকার অবমূল্যায়ন হয়েছে, আইএমএফের কাছ থেকে বড় ঋণ নিতে হয়েছে। আর এসবের প্রভাব পড়ছে নিত্যপণ্যের বাজারে বা দামে।
রোববার (২৫ জানুয়ারি) সচিবালয়ে আসন্ন রমজান উপলক্ষে নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যপণ্যের মূল্য ও বাজার পরিস্থিতি পর্যালোচনা বিষয়ে টাস্কফোর্সের সভা শেষে এসব কথা বলেন তিনি।
বাণিজ্য উপদেষ্টা বলেন, আসন্ন রমজানে কিছু কিছু পণ্যের দাম কমবে কারণ গতবছরের চেয়ে এবার নিত্যপণ্য ৪০ শতাংশ বেশি আমদানি হয়েছে। তাই এবার দামটা মানুষের নাগালের মধ্যে থাকবে।
বাণিজ্য উপদেষ্টা আরও বলেন,
ব্যবসায়ীরা আশ্বস্ত করেছেন নিত্যপণ্যের সরবরাহ স্বাভাবিক আছে। আসছে রমজানে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে থাকবে দাম বাড়বে না বরং কিছু কিছু পণ্যের দাম আরও কমবে।
কর্ণফুলী টানেল, পায়রা বন্দর, পদ্মা সেতুর মতো অযাচিত প্রকল্পের জন্য সরকারের বড় দায় তৈরি হয়েছে- এ কথা জানিয়ে তিনি আবারও বলেন, টাকার অবমূল্যায়ন হয়েছে এবং আইএমএফের কাছ থেকে বড় ঋণ নিতে হয়েছে, এসবের প্রভাব পড়ছে নিত্যপণ্যের বাজারে বা দামে।
পদ্মা সেতু হওয়ায় জিডিপি উল্টো কমেছে বলে দাবি করে বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন বলেন,
পদ্মা সেতু, কর্ণফুলী টানেল এবং পায়রা বন্দরে অযাচিত কাজ হয়েছে বিগত সরকারের সময়ে। পদ্মা সেতু হওয়াতে জিডিপি কমেছে, বাড়ার পরিবর্তে। খরচ কমাতে অনেক কিছু কার্টেল করেছি।
মন্ত্রীদের জন্য বিলাসবহুল ফ্ল্যাট নির্মাণের জন্য সরকার কোনো প্রকল্প নিয়েছে বা বরাদ্দ দিয়েছে কিনা সেটা আমি জানি না বলেও জানান বাণিজ্য উপদেষ্টা।
বাজারে ৫ লাখ টন রাইস ব্র্যান ওয়েল (খাদ্যপণ্য) ছাড়া হয়েছে ফলে ভোজ্যতেলের বাজারও স্থিতিশীল রয়েছে-এ কথা উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন, যোগান পরিস্থিতি স্বাভাবিক আছে, এ পরিস্থিতি অব্যাহত থাকলে আসছে রোজায় পণ্যের দাম আরও কমবে।
এর আগে সোমবার (১৯ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় নেত্রকোনা জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে গণভোট সম্পর্কিত মতবিনিময় সভায় পদ্মা সেতু নির্মাণে বিপুল অর্থ ব্যয় করার কারণে চালের দাম বেড়েছে এমন মন্তব্য করেন বাণিজ্য উপদেষ্টা। বলেন, এত টাকা খরচ করে পদ্মা সেতু না বানিয়ে যদি সেচ (ইরিগেশন) খাতে বিনিয়োগ করা হতো, তাহলে চালের দাম কমপক্ষে ৫ টাকা কমে যেত। বরং আজ পদ্মা সেতুর দায় পরিশোধ করতে গিয়ে চালের দাম ২০ টাকা বেড়ে গেছে।
