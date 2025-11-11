সাবেক এমপি মেজবাহ উদ্দিন ফরহাদকে আদালতে হাজিরের নির্দেশ
নগর প্রতিনিধি:
আইনজীবী সমাজকে নিয়ে কটূক্তি করায় বিএনপি জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও বরিশাল-৪ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য মেজবাহ উদ্দিন ফরহাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে।
মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) দুপুরে বরিশাল অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে মামলাটি দায়ের করেছেন, জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরাম বরিশাল জেলা কমিটির সদস্য সচিব অ্যাডভোকেট আবুল কালাম আজাদ ইমন।
মামলাটি আমলে নিয়ে আদালতের বিচারক মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান চৌধুরী আসামির বিরুদ্ধে সমন জারির নির্দেশ দিয়েছেন।
মামলার সূত্রে জানা গেছে, গত ৫ নভেম্বর বিকেলে বাবুগঞ্জ উপজেলার কেদারপুরে বিএনপি আয়োজিত এক জনসভায় অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন মেজবাহ উদ্দিন ফরহাদ।
সেখানে তিনি আইনজীবী সমাজ সম্পর্কে অবমাননাকর মন্তব্য করে বলেন;“ওকালতি যারা করেন, তারা টাউট-বাটপার হয়।”
সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বক্তব্যের একটি ভিডিও ছড়িয়ে পড়লে আইনজীবী সমাজের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়।
এ ঘটনার পরদিন (৬ নভেম্বর) বরিশাল জেলা আইনজীবী সমিতির নেতৃবৃন্দ সংবাদ সম্মেলন করে মেজবাহ উদ্দিন ফরহাদকে ‘অবাঞ্ছিত’ ঘোষণা করেন।
সমিতির সভাপতি এডভোকেট সাদিকুর রহমান লিংকন ও সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট গোলাম সরোয়ারসহ সিনিয়র সদস্যরা বলেন, ফরহাদ একজন রাজনীতিবিদ হয়েও আইনজীবীদের মানহানি করেছেন। তাকে জনসম্মুখে ক্ষমা চাইতে হবে এবং ভবিষ্যতে এমন উসকানিমূলক বক্তব্য দেওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে।
বিতর্কিত বক্তব্য ঘিরে সমালোচনার মুখে পরলে মেজবাহ উদ্দিন ফরহাদ ৭ নভেম্বর বরিশাল প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলন করেন।
সেখানে তিনি ভুল স্বীকার করে বলেন, “আমি কারও প্রতি অবমাননাকর কিছু বলতে চাইনি, ভুলবশত ওই শব্দটি ব্যবহার করেছি, আমি আইনজীবী সমাজের কাছে আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করছি।”
তবে আইনজীবীরা তার এই ক্ষমা প্রার্থনা অসত্য ও কৌশলী বলে দাবি করে মামলার পথে হাঁটেন।
বাদী অ্যাডভোকেট আবুল কালাম আজাদ ইমন বলেন, একজন সাবেক সংসদ সদস্য হিসেবে ফরহাদের এমন মন্তব্য শুধু আইনজীবী সমাজ নয়, পুরো দেশের পেশাজীবী সম্প্রদায়কে অপমানিত করেছে। তার বক্তব্যে আমরা ক্ষুব্ধ ও মানহানিকর পরিস্থিতির শিকার হয়েছি। তাই আইনের আশ্রয় নিয়েছি।
তিনি আরও জানান, এ মামলার মাধ্যমে সমাজে আইন পেশার মর্যাদা ও শৃঙ্খলা রক্ষার বার্তা যাবে।
উল্লেখ্য, বরিশাল জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি অ্যাডভোকেট সাদিকুর রহমান লিংকন বাদী হয়ে সাইবার ট্রাইব্যুনালে মামলার আবেদন করেন। ওই মামলাটি আদেশের অপেক্ষায় রয়েছে।
