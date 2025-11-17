Current Bangladesh Time
Monday November ১৭, ২০২৫ ৮:১০ PM
Barisal News
Latest News
Home » ঝালকাঠি » ঝালকাঠি সদর » ঝালকাঠিতে মহাসড়কে নাশকতার চেষ্টা, নিরাপত্তা জোরদার
১৭ November ২০২৫ Monday ৩:২৫:৫১ PM
Print this E-mail this

ঝালকাঠিতে মহাসড়কে নাশকতার চেষ্টা, নিরাপত্তা জোরদার

ঝালকাঠি প্রতিনিধি:

ঝালকাঠি আদালত চত্বর, ফায়ার সার্ভিস মোড়, কলেজ মোড়সহ শহর ও শহরতলির বিভিন্ন গুরুত্বপুর্ণস্থানে পুলিশি টহল জোরদার রয়েছে। সেনাবাহিনী, র‍্যাব ও পুলিশের টহল টিম রাত থেকেই তৎপরতা অব্যাহত রাখে। জুলাই স্মৃতিসৌধে রাতে বিশেষ পাহারার ব্যবস্থা করে জেলা পুলিশ।

ঝালকাঠির মহাসড়কে টায়ারে আগুন জ্বালিয়ে নাশকতার চেষ্টা করেছে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের কয়েকজন কর্মী। সোমবার (১৭ নভেম্বর) সকাল পৌনে ৯টার দিকে ঝালকাঠি-বরিশাল মহাসড়কের ভৈরবপাশা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। এসময় তারা জয় বাংলা-জয় বঙ্গবন্ধু স্লোগান দেয় মোটরসাইকেলে চলে যান।

স্থানীয়রা জানান, সোমবার সকাল পৌনে ৯টায় নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগের কিছু কর্মীকে বরিশাল-ঝালকাঠি মহাসড়কের ভৈরবপাশা এলাকায় রাস্তার ওপর টায়ারে জ্বালিয়ে আগুন দিতে দেখা যায়। এসময় তারা জয় বাংলা স্লোগান দিতে থাকে। পরে তারা মোটরসাইকেলে চলে যায়। এতে কিছু সময়ের জন্য যান চলাচলে বিঘ্ন ঘটে। এদিকে ঝালকাঠিতে যাতে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে সেজন্য নিরাপত্তা জোরদার করেছে জেলা পুলিশ।

ঝালকাঠি সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনিরুজ্জামান বলেন, ঝালকাঠিতে পুলিশসহ অন্যান্য আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা তৎপর রয়েছে। যাতে কোনো ধরনের যান-মালের ক্ষতি বা নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড ঘটাতে না পারে।

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
শেয়ার করতে ক্লিক করুন:

আমাদের বরিশাল ডটকম -এ প্রকাশিত/প্রচারিত কোনো সংবাদ, তথ্য, ছবি, আলোকচিত্র, রেখাচিত্র, ভিডিওচিত্র, অডিও কনটেন্ট কপিরাইট আইনে পূর্বানুমতি ছাড়া ব্যবহার করা যাবে না।
(মন্তব্যে প্রকাশিত মত মন্তব্যকারীর একান্তই নিজস্ব। amaderbarisal.com-এর সম্পাদকীয় অবস্থানের সঙ্গে এসব অভিমতের মিল আছেই এমন হবার কোনো কারণ নেই। মন্তব্যকারীর বক্তব্যের বিষয়বস্তু বা এর যথার্থতা নিয়ে amaderbarisal.com কর্তৃপক্ষ আইনগত বা অন্য কোনো ধরনের কোনো দায় নেবে না।)
মানবতাবিরোধী অপরাধে শেখ হাসিনার মৃত্যুদণ্ড
বরিশালে দ্বিতীয় দিনের মতো বাস চলাচল বন্ধ
খুলনা-বরিশাল বিভাগে অনির্দিষ্টকালের পরিবহন ধর্মঘটের ডাক
পুলিশে ব্যাপক রদবদল
বরিশালে অনির্দিষ্টকালের বাস ধর্মঘট

সাম্প্রতিক সংবাদসমূহ

Recent: Mayor Hiron Barisal
Recent: Barisal B M College
Recent: Tender Terror
Kuakata News

© সর্বস্বত্ব স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত
আমাদের বরিশাল ২০০৬-২০২০

প্রকাশক ও নির্বাহী সম্পাদক: মোয়াজ্জেম হোসেন চুন্নু, সম্পাদক: রাহাত খান
৪৬১ আগরপুর রোড (নীচ তলা), বরিশাল-৮২০০।
ফোন : ০৪৩১-৬৪৫৪৪, ই-মেইল: hello@amaderbarisal.com

 
 
 