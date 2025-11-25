পিরোজপুরে মাদক মামলায় মায়ের যাবজ্জীবন, ২ সন্তানের বিভিন্ন মেয়াদে সাজা
পিরোজপুর প্রতিনিধি:
পিরোজপুরে মাদক মামলায় মায়ের যাবজ্জীবন ও ২০ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও ৬ মাসের কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। এ সময় তার ছেলে ও মেয়েকে বিভিন্ন মেয়াদে সাজা দেয়া হয়েছে।
মঙ্গলবার (২৫ নভেম্বর) দুপুরে পিরোজপুরের সিনিয়র জেলা ও দায়রা জজ মো. মজিবুর রহমান আসামিদের উপস্থিতিতে এ রায় দেন। এ সময় ছেলেকে এক বছর ৯ মাস কারাদণ্ড ও তিন হাজার টাকা জরিমানা এবং মেয়েকে এক বছর ৬ মাস কারাদণ্ড ও দুই হাজার টাকা জরিমানার আদেশ দেন আদালত। ওই মামলায় অপর ছেলে সাইফুল ইসলাম পায়েলকে (২৬) খালাস দেয়া হয়।
মামলায় দণ্ডপ্রাপ্তরা হলেন: কাউখালী উপজেলার শিয়ালকাঠী গ্রামের মো. খলিলুর রহমানের স্ত্রী শারমীন আক্তার (৪৫) ও তার ছেলে মো. মেহেদী হাসান মুন্না (১৯) এবং মেয়ে ইকতার জাহান তিশা (২২)।
আদালত সূত্রে জানা গেছে, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদফতর পিরোজপুর জেলা পরিদর্শক মো. বদরুল হাসান গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ২০২২ সালের ২ ফেব্রুয়ারি রাত সাড়ে ৮টার দিকে কাউখালী উপজেলার শিয়ালকাঠী গ্রামে আসামিদের বাড়িতে অভিযান চালায়। এ সময়ে আসামিদের কাছ থেকে ৮ হাজার ৫০০ পিস ইয়াবা ও নগদ দুই লাখ সাড়ে চার হাজার টাকা উদ্ধার করে।
এ ঘটনায় এক পরিবারের চারজনের বিরুদ্ধে মো. বদরুল বাদী হয়ে কাউখালী থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা করেন। আদালত সাক্ষ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে তিনজনকে দোষী সাব্যস্ত করে এ রায় দেন।
মামলায় রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন: পাবলিক প্রসিকিউটর আবুল কালাম আকন ও আসামি পক্ষে ছিলেন অ্যাড. আহসানুল কবির বাদল।
