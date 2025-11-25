Current Bangladesh Time
Home » ভোলা » লালমোহন » লালমোহনে সাগরে নিখোঁজ ১৩ জেলের সন্ধানে স্বজনদের সড়ক অবরোধ
২৫ November ২০২৫ Tuesday ১১:৪০:৪৭ PM
লালমোহনে সাগরে নিখোঁজ ১৩ জেলের সন্ধানে স্বজনদের সড়ক অবরোধ

লালমোহন ((ভোলা) প্রতিনিধি:

সাগরে ইলিশ শিকারে গিয়ে নিখোঁজ ভোলার লালমোহন ১৩ জেলে সন্ধানের দাবিকে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন স্বজনরা। ১৪ দিন ধরে নিখোঁজ ওইসব জেলেদের খোঁজে অভিযান পরিচালনার দাবি জানানো হয়।

মঙ্গলবার (২৫ নভেম্বর) সকালে লালমোহন উপজেলার ধলীগৌরনগর ইউনিয়নের মঙ্গলবার সিকদার সড়কের দালাল বাজার এলাকায় সড়ক অবরোধ করেন তারা। এতে বন্ধ হয়ে ওই সড়কের যানবাহন চলাচল। পরে খবর পেয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, নৌবাহিনী ও পুলিশ সেখানে উপস্থিত হয়ে আশ্বাস দিলে তারা সড়ক অবরোধ তুলে নেন।


নিখোঁজ জেলেদের স্বজনদের অভিযোগ, গত ১০ নভেম্বর ৫ দিনের প্রয়োজনীয় সামগ্রী নিয়ে স্থানীয় ফারুক মাঝির নেতৃত্বে ১৩ জন জেলে একটি ফিশিংবোট নিয়ে বঙ্গোপসাগরে মাছ ধরতে যান। ১১ নভেম্বর থেকে ট্রলারটি যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। বিষয়টি স্থানীয় প্রশাসনকে জানালেও নিখোঁজ জেলেদের সন্ধানে কোনো তৎপরতা দেখা যায়নি। এতে চরম উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠায় পড়ে যায় স্বজনরা। ফলে বাধ্য হয়ে নিখোঁজ জেলেদের পরিবার তাদের সন্ধানে সাগরে উদ্ধার অভিযান চালানোর দাবিতে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন।

এ সময় লালমোহন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. শাহ আজিজ জেলে পরিবারগুলোর উদ্দেশ্যে বলেন, নিখোঁজ জেলেদের খোঁজে বঙ্গোপসাগরে কার্যক্রম শুরু করেছে কোস্টগার্ড। একইসঙ্গে প্রশাসনকে জেলেদের পরিবারের পক্ষ থেকে সহযোগিতার আহ্বানসহ নিখোঁজ জেলেদের পরিবারকে সর্বোচ্চ সরকারি সহযোগিতা প্রদানের আশ্বাস দেন।

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
