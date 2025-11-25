যে কারণে ভোলা জেলা যুবশক্তির মুখ্য সংগঠকের পদত্যাগ
লালমোহন ((ভোলা) প্রতিনিধি:
জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) অঙ্গসংগঠন জাতীয় যুবশক্তি, ভোলা জেলার মুখ্য সংগঠক সাইফুল্লাহ সানী তার পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন। মঙ্গলবার তার নিজস্ব ফেসবুক পোস্টে তিনি এ সিদ্ধান্তের কথা জানান।
পোস্টে তিনি উল্লেখ করেন, প্রায় ছয় মাস ধরে সততা, নিষ্ঠা ও দায়িত্বশীলতার সঙ্গে সংগঠনের দায়িত্ব পালন করলেও সম্প্রতি দলের অভ্যন্তরীণ কিছু কর্মকাণ্ড তার ব্যক্তিগত আদর্শ ও ইসলামিক মূল্যবোধের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হওয়ায় তিনি আর এ দায়িত্ব পালন করতে পারছেন না।
সাইফুল্লাহ সানী তার পদত্যাগ পোস্টে দাবি করেন, ‘দলীয় কার্যক্রমের মধ্যে ‘মুশরিক বাউল শিল্পী’-এর পক্ষাবলম্বন করে মহান আল্লাহ তাআলা এবং তার রাসূল (সা.)-এর শানে বেয়াদবিমূলক বক্তব্য বা কর্মকাণ্ডকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে-যা একজন মুসলিম হিসেবে তার কাছে কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।’
তিনি আরও লেখেন, ‘আমার কাছে আমার ইসলাম, আমার বিশ্বাস এবং ধর্মীয় মূল্যবোধ- সব রাজনৈতিক আদর্শ ও অবস্থানের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।’
আদর্শিক এ সংঘাত দূর করা সম্ভব না হওয়ায় তিনি জাতীয় যুবশক্তি ভোলা জেলার মুখ্য সংগঠকের পদ থেকে স্বেচ্ছায় এবং অবিলম্বে পদত্যাগের ঘোষণা দেন।
শেষে সাইফুল্লাহ সানী তার পদত্যাগ পোস্টে উল্লেখ করেন, তিনি এখন থেকে সংগঠনের সব কার্যক্রম থেকে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে বিরত রাখবেন।
