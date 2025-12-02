Current Bangladesh Time
Wednesday December ৩, ২০২৫ ১:১৫ AM
Barisal News
Latest News
Home » বরিশাল » সংবাদ শিরোনাম » বরিশালে এইডসে আক্রান্ত ২০, এর মধ্যে ১১জন শিক্ষার্থী
২ December ২০২৫ Tuesday ৫:২৭:০১ PM
Print this E-mail this

বরিশালে এইডসে আক্রান্ত ২০, এর মধ্যে ১১জন শিক্ষার্থী

এইচআইভি এইডস মরণব্যাধি রোগ। বাংলাদেশসহ পৃথিবীর অনেক দেশে এইচআইভি ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ছে। অনেক দেশে তা ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। মরণব্যাধি এইডসে আক্রান্ত হয়ে মারা যাচ্ছে অনেক মানুষ। অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও বাড়ছে এইচআইভি আক্রান্তের সংখ্যা।

দেশের সিরাজগঞ্জ ও বরিশালে উদ্বেগজনক হারে বাড়ছে এইচআইভি পজিটিভ রোগীর সংখ্যা। সিরাজগঞ্জে ৫ বছরে ২৫৫ রোগী শনাক্ত, মারা গেছে ২৬ জন। তবে এখনই ‘রেড জোন’ বিবেচনা করা হচ্ছে না বলে জানান সংশ্লিষ্টরা। এদিকে বরিশালেও ২০ জন এইচআইভি পজিটিভ।

বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের (শেবাচিম) প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে, বরিশালেও গত এক বছরে ২০ জন এইচআইভি পজিটিভ রোগী শনাক্ত হয়েছে। যাদের মধ্যে ১১ জনই শিক্ষার্থী।

অন্যদিকে এক বছরে নতুন রোগী বেড়েছে প্রায় ৩৯ শতাংশ। এসব রোগীর প্রায় অর্ধেকই পুরুষ সমকামী। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের এইডস/এসটিডি প্রোগ্রামের দেওয়া তথ্যমতে, চলতি বছর সবচেয়ে বেশি এইডস রোগী শনাক্ত হয়েছে ঢাকা জেলায়। এ জেলায় নতুন রোগী পাওয়া গেছে ৩৩৪ জন। এরপর কুমিল্লা জেলায় ১০৮ জন নতুন রোগী শনাক্ত হয়েছে। চট্টগ্রাম ও খুলনায় প্রায় ১০০ জন করে নতুন রোগী শনাক্ত হয়েছে। বিভাগ হিসাবে চলতি বছর রাজশাহী বিভাগে বেশি রোগী শনাক্ত হয়েছে। এই বিভাগে সবচেয়ে বেশি রোগী পাওয়া গেছে সিরাজগঞ্জ জেলায়।

এইডস রোগে আক্রান্তের অর্ধেকই পুরুষ সমকামী, সংক্রমণের হার বেশি ঢাকায় সংশ্লিষ্টরা জানান, সমকামীরা সমাজে দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে উঠেছে। কে কার হাত ধরে এই জঘন্য কাজে লিপ্ত হচ্ছে, তা জানা না গেলেও তাদের মাধ্যমে যে সুস্থরা আক্রান্ত হচ্ছেন, সেই ইঙ্গিত রয়েছে।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের এইডস/এসটিডি প্রোগ্রাম বলছে, দেশে ২০১৫ সালে পুরুষ সমকামীর সংখ্যা ছিল ১ লাখ ১১ হাজার। ২০২৩ সালে এই সংখ্যা বেড়ে ১ লাখ ৬৭ হাজার হয়েছে। দেশে শনাক্ত হওয়া রোগীদের সর্বশেষ তথ্য উল্লেখ করে সংশ্লিষ্টরা বলছেন, সারাদেশে মোট শনাক্ত রোগীর প্রায় ৫০ শতাংশই পুরুষ সমকামী হিসাবে চিহ্নিত হচ্ছে।

আজ বিশ্ব এইডস দিবস। এ দিবস সামনে রেখে এইডস রোগীদের বিষয়ে তথ্যানুসন্ধান করতে গিয়ে বেরিয়ে এসেছে এমন স্পর্শকাতর তথ্য।পুরুষ সমকামী কেন বাড়ছে, এর ব্যাখ্যা তুলে ধরেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের এইডস/এসটিডি প্রোগ্রামের ম্যানেজার (ডেটা অ্যান্ড আইটি) মো. আলাউদ্দীন চৌধুরী।

তিনি বলেন, সন্দেহভাজন রোগীদের মধ্যে সচেতনতা বাড়া, সমাজে রোগটির ভীতি, অপবাদ কমা এবং সরকারি-বেসরকারিভাবে এইডস প্রতিরোধ ও চিকিৎসা কর্মসূচি বাড়ছে। দিন শেষে টেস্ট ও স্ক্রিনিং বাড়ায় আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে। যার মধ্যে সমকামী পুরুষ শনাক্ত বেশি হচ্ছে।স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের জাতীয় যক্ষ্মা, কুষ্ঠ ও এইডস নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির (টিবিএল অ্যান্ড এএসপি) তথ্যে জানা যায়, ২০২৪ সালের নভেম্বর থেকে চলতি বছরের অক্টোবর পর্যন্ত নতুন করে এইচআইভিতে আক্রান্ত হয়েছেন আনুমানিক ২ হাজার জন। আগের বছর এ সংখ্যা ছিল ১ হাজার ৪৩৮ জন। এ সময়ে এইডসে মারা গেছেন ২০০ জন, যা আগের বছরের ১৯৫ জনের চেয়ে বেশি।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, নতুন শনাক্ত রোগীদের মধ্যে সমকামী পুরুষের আচরণ ঝুঁকিপূর্ণ। তারা সমাজের নীরব ঘাতক। রোগটি অন্যদের মাঝে ছড়িয়ে দিচ্ছে, যা উদ্বেগজনক।

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
শেয়ার করতে ক্লিক করুন:

আমাদের বরিশাল ডটকম -এ প্রকাশিত/প্রচারিত কোনো সংবাদ, তথ্য, ছবি, আলোকচিত্র, রেখাচিত্র, ভিডিওচিত্র, অডিও কনটেন্ট কপিরাইট আইনে পূর্বানুমতি ছাড়া ব্যবহার করা যাবে না।
(মন্তব্যে প্রকাশিত মত মন্তব্যকারীর একান্তই নিজস্ব। amaderbarisal.com-এর সম্পাদকীয় অবস্থানের সঙ্গে এসব অভিমতের মিল আছেই এমন হবার কোনো কারণ নেই। মন্তব্যকারীর বক্তব্যের বিষয়বস্তু বা এর যথার্থতা নিয়ে amaderbarisal.com কর্তৃপক্ষ আইনগত বা অন্য কোনো ধরনের কোনো দায় নেবে না।)
অনেকের শাসন দেখেছেন এবার ইসলামপন্থিদের সুযোগ দিন : রেজাউল করীম
বরিশালে এইডসে আক্রান্ত ২০, এর মধ্যে ১১জন শিক্ষার্থী
ব্রিফিংয়ে কাঁদলেন খালেদা জিয়ার চিকিৎসক
আধুনিক বরিশালে অগ্নিনির্বাপণের বেহাল দশা, কে বাঁচাবে কাকে?
বরিশালে এক বছরে বেকার বেড়েছে ৩ হাজার

সাম্প্রতিক সংবাদসমূহ

Recent: Mayor Hiron Barisal
Recent: Barisal B M College
Recent: Tender Terror
Kuakata News

© সর্বস্বত্ব স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত
আমাদের বরিশাল ২০০৬-২০২০

প্রকাশক ও নির্বাহী সম্পাদক: মোয়াজ্জেম হোসেন চুন্নু, সম্পাদক: রাহাত খান
৪৬১ আগরপুর রোড (নীচ তলা), বরিশাল-৮২০০।
ফোন : ০৪৩১-৬৪৫৪৪, ই-মেইল: hello@amaderbarisal.com

 
 
 