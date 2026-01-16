Current Bangladesh Time
Friday January ১৬, ২০২৬ ৫:১৪ PM
পাথরঘাটায় ছাত্রদল নেতাকে কুপিয়ে ফেলে গেল দুর্বৃত্তরা
১৬ January ২০২৬ Friday ১:০৬:২৮ PM
পাথরঘাটায় ছাত্রদল নেতাকে কুপিয়ে ফেলে গেল দুর্বৃত্তরা

পাথরঘাটা ((বরগুনা) প্রতিনিধি:

বরগুনার পাথরঘাটায় ইমাম হোসেন নামে এক ছাত্রদল নেতাকে কুপিয়ে জখম করেছে দুর্বৃত্তরা। বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি) রাত ১টায় পাথরঘাটা পৌরসভার ৮নং ওয়ার্ডে কলেজ এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। 

আহত অবস্থায় উদ্ধার করে স্থানীয়রা তাকে প্রথমে পাথরঘাটা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায়। পরে কর্তব্যরত চিকিৎসক উন্নত চিকিৎসার জন্য বরিশাল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করেন।

ইমাম হোসেন পাথরঘাটা পৌরসভার ৯ নং ওয়ার্ড ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব রয়েছেন। 

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার রাত ১টার দিকে নিজ বাসা থেকে খাবার খেয়ে ভাড়া বাসায় যাওয়ার সময় পাথরঘাটা কলেজের পেছনে খালি রাস্তায় একা পেয়ে মুখ বাধা চার-পাঁচজন দুর্বৃত্ত এসে ছাত্রদল নেতা ইমাম হোসেনকে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে রাস্তার পাশে ফেলে দিয়ে যায়। পরে ছাত্রদল নেতার ডাক চিৎকারে আশপাশের লোকজন এসে তাকে উদ্ধার করে পাথরঘাটা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এ নিয়ে যায়। 

উপজেলা ছাত্রদলের সভাপতি কে এম হাসিবুল্লাহ বলেন, ইমাম হোসেন ছাত্রদলের একজন ত্যাগী নেতা। জুলাই আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা ছিল তার। কারা ইমামকে আক্রমণ করেছে বিষয়টি এখনো নিশ্চিত হতে পারিনি। তবে যারাই জড়িত থাকুক দ্রুত আইনের আওতায় আনার দাবি জানাচ্ছি।

পাথরঘাটা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মংচেনলা বলেন, ঘটনা শোনার সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠিয়েছি। হামলাকারীদের শনাক্ত করার চেষ্টা চলতেছে। তবে এখন পর্যন্ত থানায় কোনো লিখিত অভিযোগ পাইনি।

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
